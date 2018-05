Andrei Cojocaru, cel mai tânăr câștigător ”iUmor”: ” Îmi place să scriu, îmi place limba română”

Marele câștigător ”iUmor” din acest sezon are doar 18 ani și a fost preferatul juraților, dar și al telespectatorilor! Luat prin surprindere de succesul său, Andrei Cojocaru nu știe încă ce va face cu premiul în valoare de 20.000 de euro.

Andrei Cojocaru a intrat pe scenă cu același entuziasm care i-a cucerit pe cei trei jurați în etapa audițiilor. ”Știe să scrie și dă dovadă de foarte mult talent”, a apreciat Cheloo prestația lui Andrei. Mai mult, acesta a reușit să atragă și atenția celorlalți finaliști, care au avut emoții bine întemeiate înainte de a vedea numărul din finală al lui Cojocaru. Trei voturi fără emoții a reușit însă să obțină Andrei Cojocaru, dar și toate laudele celor prezenți. ”Mi se pare că textul acesta a fost mai amuzant decât tot ce am auzit în ultimele ore”, a spus Cheloo. Telespectatorii au fost cei care au decis că Andrei are toate calitățile pentru a merita marele premiu în valoare de 20.000 de euro, însă Andrei mărturisește că nu se aștepta să aibă atât de mult succes și, cu atât mai mult, nu știe ce va face cu premiul câștigat: ” Premiul o să-l chibzuiesc și o să fac ceea ce îmi poate crea plăcere prin prisma unei sume de bani. Nu știu încă ce o să fac cu banii”.

Chiar dacă emisiunea a fost înregistrată, votul publicului a fost în direct, astfel că Andrei a aflat, și el, duminică seara, că a fost preferatul telespectatorilor. ”Fiind un concurs de mare amploare, știind că atâția oameni se uită la mine, a fost un stimul interesant la nivel emoțional. Stăteam cu niște prieteni foarte buni și urmăream emisiunea și a fost situația de așa natură că toată lumea a început să urle efectiv în momentul în care a spus Șerban numele meu. Am speriat tot cartierul. A fost foarte fain!”, ne-a povestit Andrei.

Succesul l-a uimit pe tânărul de doar 18 ani, care a început să scrie de mai puțin de un an. ”Până să apar acolo nu știa nimeni de mine. Eu m-am apucat de muzică la sfârșitul verii lui 2017 și până la apariția mea la iUmor, adica vreo 7 luni mai târziu, toată treaba asta era mai mult un hobby, până mi-am dat seama că lumea chiar ascultă ce prostii spun eu, iar când m-au votat să merg în finală am început să iau mai în serios subiectul”, mărturisește Cojocaru, care în ziua finalei a lansat și o nouă piesă, ”Necioplit”, pe canalul său de You Tube.

Influențat inițial de muzica celor de la Paraziții, Andrei plănuiește să exploreze acum mai multe zone din muzica rap. ”O să experimentez până găsesc ceea ce mă descrie și mă caracterizează cel mai bine. Când mă gândesc că în societatea noastră plină de câini, dacă ești sincer ești slab, nu pot decât să încerc să fiu cât pot de sincer, cum m-a învățat mamaie. Nu știu cum procedează alții, dar eu dacă nu cred tot ceea ce spun într-un text, parcă aș mânca folosind furculița altcuiva - nu lipești buzele când iei bucata de mâncare din ea, tragi cu dinții... Așa că nu nu voi fi de acord vreodată să îmi scrie cineva vreun text, îmi place să scriu, îmi place limba română”, a mai spus câștigătorul celui de-al cincilea sezon ”iUmor”.

