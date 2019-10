Andrei Duban, moment spectaculos de stand-up comedy pe scena de la iUmor!

Andrei Duban este invitatul special al ediției din această seară „iUmor”. Actorul român a oferit un moment spectaculos de stand-up comedy celor trei jurați, în cadrul ediției cinci a sezonului șapte „iUmor”.

Numărul lui Andrei Duban a fost unul de toată senzația, iar cei trei jurați nu s-au oprit din râs pe tot parcursul momentului.

„Ca românul, vara la mare. Bă am văzut niște faze acolo, absolut geniale, una dintre ele, iese o domnișoară de la un club, nu dau nume, unul care a ars. Bă nene, era rangă de beată, încearcă să ajungă la mașină, aproape o nimerește, când să bage cheia în portieră, nu o nimerește, se răsucește, cade. Vară, fustă scurtă, n-avea chiloți pe ea, i se ridică fusta și o vede. Începe să vorbească cu ea: Datorită ție am mașina asta performantă, pe care dacă aș reuși să o conduc până la vila cu piscină, pe care o am tot datorită ție și poșeta asta cu bani pe care o am datorită ție. Dar, ce faci? Nu plânge că nu te cert.”

