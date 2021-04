Bia Khalifa, noi dezvăluiri despre modul în care vrea să arate. Ce a mărturisit fosta concurentă iUmor

În cea de-a doua ediție a sezonului 10 "iUmor", jurații au avut parte de una dintre cele mai spectaculoase surprize. Pe scenă a urcat o concurentă foarte încrezătoare în forțele proprii, dar care a atras toată atenția cu ținuta sa sumară. La cei 20 de ani, Bianca este de-a dreptul superbă și nu ezită să își expună formele provocatoare în fața admiratorilor de pe rețelele sociale.

Bia Khalifa, concurenta care a făcut furori pe scena iUmor cu ținuta sa spectaculoasă din măști de protecție, a vorbit în exclusivitate pentru Antena Stars despre modul în care își dorește să arate în viitorul apropiat, dar și-a prezentat și casa în care locuiește de un an jumătate.

"Am în plan să îmi cumpăr un apartament în altă zonă. Aș prefera zona de nord, dar nu mă grăbesc foarte tare să fac acest lucru anul ăsta, pentru că am alte priorități, printre care se numără și muzica.", a spus Bia Khalifa despre unul dintre planurile sale de viitor. Aceasta a mai vorbit și despre faptul că locuiește singură.

Bia Khalifa, dezvăluiri neașteptate

În cadrul interviului pentru cei de la Antena Stars, Bia Khalia a oferit o importanță deosebită ținutei sale, care a întors toate privirile telespectatorilor. A apelat la un sutien extrem de sexy, care i-a scos în evidență formele promițătoare.

Fosta concurenta a mărturisit că a vizitat Italia și că părinții săi s-au despărțit încă de când era mică.

"M-am născut în Bistrița, am plecat în Italia de când eram micuță. Eram bebeluș și eram super drăguță când eram mică. Tata și-a făcut în Italia viața, iar eu m-am mutat de când eram foarte mică, acolo am făcut grădinița, școala. După am plecat în Spania, unde am stat un an jumătate, iar mai apoi am decis să vin în România.", a mai spus ea.

În ceea ce privește operațiile estetice, Bia Khalifa a mărturisit că pentru ea aceste intervenții reprezintă o necesitate.

"O să devin într-o zi de plastic, iar Barbie o să fie geloasă pe mine.", a mai mărturisit ea despre aspectul său fizic.

În ceea ce privește intervențiile chirurgicale, Bianca a povestit despre toate operațiile pe care le are din cap până în picioare. Aceasta a zis că are o liposucție abdominală, o intervenție la nivelul șoldurilor, la nivelul bustului, dar și a nasului, iar în viitorul apropiat își dorește și mai multe operații estetice.

De unde a avut Bia Khalifa bani pentru operațiile estetice

În cadrul interviului pentru Antena Stars a dezvăluit faptul că a dat mai bine de 15.000 de euro pe intervențiile de la nivelul feței, însă Bia Khalifa a vorbit și despre cum reușește să facă bani pentru a se întreține.

Fosta concurentă de la iUmor a mărturisit că Instagramul și rețelele sociale sunt modalitațile prin care ea face bani.

"Prin Instagram mi-am promovat un site, în care vând un anumit conținut destinat adulților. Acest lucru mi-a oferit libertatea financiară de astăzi.", a spus ea.