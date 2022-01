Bia Khalifa s-a pozat în cel mai provocator mod, în intimitatea locuinței. Cum arată și ce i-au spus fanii când au văzut-o astfel

Bia Khalifa a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat într-o ipostază de vis, în lenjerie intimă, în casă, iar fanii au remarcat faptul că arată foarte bine. Cunoscută pentru aparițiile sale excentrice, Bia Khalifa a devenit cunoscută publicului în emisiunea iUmor, unde a venit acoperită doar cu măști medicale.

Bia Khalifa, imaginea cu care a creat controverse în mediul online. Cât de bine arată vedeta

Bia Khalifa s-a pozat în cel mai provocator mod posibil, pe rețelele de socializare, unde este urmărită de mulți internauți, iar fanii au reacționat imediat când au văzut imaginea.

Vedeta știe cum să-și pună fanii pe jar pe rețelele de socializare, iar acum a făcut-o foarte bine. Arată de vis și nu s-a sfiit să le arate asta tuturor.

„Prea frumoasă”, „Wow”, au fost doar câteva dintre comentariile pe care ea le-a primit de la fanii de pe rețelele de socializare și care îi urmăresc activitatea îndeaproape.

Cum arăta Bia Khalifa înainte de operații estetice. Imaginile din adolescență au uimit

Bia se mândrește cu operațiile estetice pe care le are și cu viața ei. Toată lumea se întreba cum era aceasta înainte de intervenții, iar ea a arătat tuturor curioșilor poze din adolescență.

Bia Khalifa a ajuns în atenția tuturor după apariția incendiară din platoul iUmor, acolo unde și-a acoperit zonele intime doar cu câteva măști de protecție medicale.

Deși numărul său de la iUmor nu a reușit să impresioneze jurații, Bia Khalifa a rămas întimpărită în mintea multor persoane ca o prezență controversată. Bia Khalifa și-a făcut contul pe Only Fans când era minoră, a scos banii când era majoră și este o împătimită a operațiilor estetice. Ea a declarat în nenumărate rânduri că este fericită atunci când își mai face câte o intervenție.

De asemenea, ea a vrut să transmită și un mesaj care să inspire femeile:

"Da, eu sunt! Astăzi mi a reamintit o fată cât de frumoasă este naturală. Asta sunt eu naturală, fără filtre, fără operații, v-am lasat toți porii dilatați în poză exact cum postam când arătam așa. Bineînteles cine mi-a spus nu se compară cu mine când eram naturală, pentru că oi fi eu fake pe dinafară dar vedeți voi... unele fete sunt fake pe dinăuntru 🤭 am deschis un iphone 7 ca sa înțelegeți cât timp a trecut. V-am lăsat pozele astea sa vedeti cum eram si cum pot sa fiu , acidul se scoate , tatuajele se scot .

Silicoanele la fel, easy. Fetele care vorbesc de feminism , drepturi , etc , si isi dau arama pe fata eu cred ca isi fac rau singure :)) so. Morala . Nu mi mai dati cu hate ca si eu pot sa mi dau reveneala :* am la poze de pot sa postez de acum un an tot ce am in telefon cu mine fara operatii nemachiata . Duceti va la un curs de self esteem sau faceti yoga fetelor ca poate va dati si voi reveneala :* toate suntem frumoase in felul nostru :)", a scris Bia Khalifa.