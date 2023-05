Ce mai face și cu ce se ocupă Ana Maria Caliță. Câștigătoarea sezonului 4 iUmor a dezvăluit cum arată pentru ea bărbatul ideal 

Ana Maria Caliță a fost cea care a cucerit inimile și aprecierile juraților, dar, mai ales, voturile telespectatorilor, fiind desemnată marea câștigătoare a sezonului 4 iUmor, dar și al unui premiu în valoare de 20.000 de euro.

Deși puțini știu detalii din viața personală a fostei concurente iUmor, Ana Maria Caliță a dezvăluit, într-un interviu pentru Antena Stars, că este fericită și că își dorește să îmbrace rochia de mireasă la un moment dat, știind deja și unde vrea să aibă loc marele eveniment.

Cu toate acestea, Ana Maria Caliță a dat de înțeles că mai avem de așteptat până se va întâmpla pasul cel mare!

Ce mai face Ana Maria Caliță, câștigătoarea sezonului 4 iUmor

Într-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, Ana Maria Caliță a fost întrebată de către reporter ce a mai făcut în ultima vreme, dar și ce planuri de viitor are. Aceasta a răspuns, în stilul comic caracteristic, că a fost plecată în vacanță în Italia, țară pe care adoră să o viziteze:

„Am fost plecată în vacanța de Paște în Italia. Îmi place foarte mult să merg acolo. Îmi place foarte mult mâncarea, să mă plimb și chiar și italienii de acolo. Acum pregătesc un turneu, tot o vacanță în Italia.”

Întrebată ce a făcut cu premiul câștigat în urma participării la emisiunea iUmor, dar și cum și-a câștigat primii bani, Ana Maria Caliță a făcut următoarea dezvăluire:

„Mi-am luat boxă, mi-am luat loc de parcare. M-am plimbat. (...) Când am venit în București, la facultate, mi-am luat un job la o firmă de marketing (...) și am câștigat atunci, într-o săptămână, primii 200 de lei. Eram foarte fericită. După, am făcut animație pentru copii.”

Ana Maria Caliță a dezvăluit cum arată pentru ea bărbatul ideal

Deși nu și-a găsit încă alesul inimii, Ana Maria Caliță se declară fericită pe plan sentimental și nu exclude posibilitatea ca, pe viitor, să îmbrace rochia de mireasă. Cu toate acestea, câștigătoarea sezonului patru iUmor spune că nu își dorește o nuntă tradițională, ci, mai degrabă, un eveniment simplu și frumos într-un cadru inedit, cum ar fi pe o plajă sau chiar într-o pădure:

„Sunt foarte bine pe plan sentimental, sunt foarte fericită. Eu așa, în general, mă văd mireasă, dar am în minte o chestie specifică. Adică îmi doresc în rochie de mireasă. Nu îmi doresc o nuntă din aceea cu rude. Vreau undeva pe plajă sau în pădure, ceva simplu și frumos. Cred că mai durează, pentru că nu l-am găsit încă pe el.”, a declarat, cu zâmbetul pe buze, Ana Maria Calița pentru Antena Stars.

În același interviu pentru Antena Stars, Ana Maria Calița a dezvăluit și care sunt calitățile pe care ea le caută într-un viitor partener. Pentru ea, bărbatul ideal trebuie să fie drăguț, înalt, să aibă o doză de nebunie și, mai ales, să o susțină în ceea ce face:

„Trebuie să fie drăguț. Am observat că, în ultima perioadă, îmi plac bărbații înalți și să aibă doza asta de nebunie, să îi placă ce fac eu și să înțeleagă ce fac eu, pentru că toate femeile spun că vor un bărbat care să aibă simțul umorului. Nu, eu vreau să îi placă ce fac eu!”, a mai precizat câștigătoarea sezonului patru iUmor.