Cum arată soțul Adrianei Oltean, șoferița de TIR de la iUmor. Cei doi sunt căsătoriți de mai mulți ani și au aceeași meserie

Adriana Oltean a reușit să facă show la iUmor, dar ea e cunoscută și pe TikTok. Nu mulți știu că are un soț care are aceeași meserie ca a ei. Cei doi sunt căsătoriți de mai mult timp și cu siguranță meseria i-a apropiat și mai mult.

Adriana Oltean are un soț care are aceeași meserie ca a ei. Cum arată Leon

Adriana Oltean și Leon Oltean sunt căsătoriți de ceva timp, iar ceea ce i-a unit pe aceștia, cu siguranță a fost meseria pe care o împărtășesc, și anume - pasiunea pentru sofat. Adriana a fost prezentă la iUmor și a făcut o serie de glume care i-a amuzat pe jurați.

Adriana Oltean, cunoscută pe TikTok, și nu numai, ca fiind „șoferița de TIR” care a făcut senzație postând clipuri amuzante din traseele pe care le-a parcurs în scop de muncă.

Cunoscută pe TikTok, Adriana Oltean a venit la iUmor pentru a-și încerca norocul și pe scena de la Antena 1, însă fără prea mult succes. Numai Delia a fost mulțumită de prestația concurentei, fiind singura care i-a oferit votul pozitiv.

Iată că Leon Oltean și Adriana se iubesc foarte tare și des apar în ipostaze romantice pe rețelele de socializare.

Adriana Olteanu a vorbit la iUmor despre ce înseamnă să fii șoferiță pe TIR

Adriana Olteanu este șoferiță pe TIR și a venit pe scena iUmor să glumească despre experiențelele sale din timpul serviciului. În public s-a aflat chiar soțul Adrianei care a apalaudat-o cu foc.

Tânăra șoferiță a mărturisit că face parte din același echipaj cu soțul ei și petrec foarte mult timp împreună.

„Prima dată când am parcat am intrat într-un copac și l-am dărâmat. Un polițist a venit și m-a întrebat ce s-a întâmplat, i-am spus că am ceva de livrat unui copac și aștept să-mi semneze foaia”, și-a început Adriana Olteanu numărul de pe scena iUmor.

Tânăra, vizibil emoționată, a fost întreruptă de nenumărate ori de Cheloo care a povestit că a picat examenul pentru permisul la categoria C.

Cu fiecare intervenție, Cheloo ajungea să-i distrugă concentrarea concurentei și să-l supere pe Mihai Bendeac.

„O face intenționat. Normal că o face intenționat. Ca să mă scoată din minți. Faptul că mă determină pe mine să mi se facă rău fizic, pentru el e un exercițiu de putere. Îi dă o satisfacție extraordinară”, a spus Mihai Bendeac despre intervenția repetată a lui Cheloo. „Nu aveți pic de umor”, i-a spus Cheloo concurentei.

„Eu m-am deochiat în ultimul hal, tu nu ai nicio vină. Să-l oprească cineva pe Cheloo”, a spus Mihai Bendeac. Deși prezentatorii Dan Badea și Șerban Copoț au admis că glumele concurentei au fost bune, din păcate Adriana Olteanu nu a obținut decât un „Da” de la Delia. Cheloo și Mihai Bendeac i-au dat „nu”.