iUmor, 20 noiembrie 2021. Adriana Olteanu a vorbit despre experiența sa de șoferiță pe TIR. De ce s-a supărat Mihai Bendeac

Adriana Olteanu este șoferiță pe TIR și a venit pe scena iUmor să glumească despre experiențelele sale din timpul serviciului. În public s-a aflat chiar soțul Adrianei care a apalaudat-o cu foc.

Tânăra șoferiță a mărturisit că face parte din același echipaj cu soțul ei și petrec foarte mult timp împreună.

Adriana Olteanu a vorbit la iUmor despre ce înseamnă să fii șoferiță pe TIR

„Prima dată când am parcat am intrat într-un copac și l-am dărâmat. Un polițist a venit și m-a întrebat ce s-a întâmplat, i-am spus că am ceva de livrat unui copac și aștept să-mi semneze foaia”, și-a început Adriana Olteanu numărul de pe scena iUmor.

Tânăra, vizibil emoționată, a fost întreruptă de nenumărate ori de Cheloo care a povestit că a picat examenul pentru permisul la categoria C.

Cu fiecare intervenție, Cheloo ajungea să-i distrugă concentrarea concurentei și să-l supere pe Mihai Bendeac.

Ce au spus jurații despre momentul Adrianei Olteanu

„O face intenționat. Normal că o face intenționat. Ca să mă scoată din minți. Faptul că mă determină pe mine să mi se facă rău fizic, pentru el e un exercițiu de putere. Îi dă o satisfacție extraordinară”, a spus Mihai Bendeac despre intervenția repetată a lui Cheloo.

„Nu aveți pic de umor”, i-a spus Cheloo concurentei.

„Eu m-am deochiat în ultimul hal, tu nu ai nicio vină. Să-l oprească cineva pe Cheloo”, a spus Mihai Bendeac.

Deși prezentatorii Dan Badea și Șerban Copoț au admis că glumele concurentei au fost bune, din păcate Adriana Olteanu nu a obținut decât un „Da” de la Delia. Cheloo și Mihai Bendeac i-au dat „nu”.

