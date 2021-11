Adriana Oltean, șoferița de TIR de la iUmor, imagini de senzație de la plajă. Cât de bine arată concurenta în costum de baie

Cunoscută pe TikTok, Adriana Oltean a venit la iUmor pentru a-și încerca norocul și pe scena de la Antena 1, însă fără prea mult succes. Numai Delia a fost mulțumită de prestația concurentei, fiind singura care i-a oferit votul pozitiv.

Adriana Oltean, în costum de baie, la plajă, după ce a devenit cunoscută pe TikTok ca fiind „șoferița de TIR”

Adriana Oltean, cunoscută pe TikTok, și nu numai, ca fiind „șoferița de TIR” care a făcut senzație postând clipuri amuzante din traseele pe care le-a parcurs în scop de muncă. Iată că, ea nu e doar amuzantă, ea deține un corp cu care a făcut senzație pe rețelele de socializare, unde este urmărită într-un număr foarte mare de fani.

Aceasta s-a bucurat de razele soarelui la plajă, unde a mers să se relaxeze în vară, alături de apropiații ei. Prietenii virtuali ai ei au fost surprinși de cât de bine arată și ce siluetă greu de egalat deține.

Adriana Oltean a reușit să atragă atenția tuturor, la plajă, îmbrăcată într-un costum de baie care i-a pus în evidență formele perfecte pe care le deține.

Adriana Oltean a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare mai multe imagini de la plajă, iar fotografiile au avut un impact puternic asupra fanilor ei. Aceștia i-au comentat cu mai multe mesaje de apreciere.

Adriana Olteanu a vorbit la iUmor despre ce înseamnă să fii șoferiță pe TIR

Adriana Olteanu este șoferiță pe TIR și a venit pe scena iUmor să glumească despre experiențelele sale din timpul serviciului. În public s-a aflat chiar soțul Adrianei care a apalaudat-o cu foc.

Tânăra șoferiță a mărturisit că face parte din același echipaj cu soțul ei și petrec foarte mult timp împreună.

„Prima dată când am parcat am intrat într-un copac și l-am dărâmat. Un polițist a venit și m-a întrebat ce s-a întâmplat, i-am spus că am ceva de livrat unui copac și aștept să-mi semneze foaia”, și-a început Adriana Olteanu numărul de pe scena iUmor.

Tânăra, vizibil emoționată, a fost întreruptă de nenumărate ori de Cheloo care a povestit că a picat examenul pentru permisul la categoria C.

Cu fiecare intervenție, Cheloo ajungea să-i distrugă concentrarea concurentei și să-l supere pe Mihai Bendeac.

„O face intenționat. Normal că o face intenționat. Ca să mă scoată din minți. Faptul că mă determină pe mine să mi se facă rău fizic, pentru el e un exercițiu de putere. Îi dă o satisfacție extraordinară”, a spus Mihai Bendeac despre intervenția repetată a lui Cheloo. „Nu aveți pic de umor”, i-a spus Cheloo concurentei.

„Eu m-am deochiat în ultimul hal, tu nu ai nicio vină. Să-l oprească cineva pe Cheloo”, a spus Mihai Bendeac. Deși prezentatorii Dan Badea și Șerban Copoț au admis că glumele concurentei au fost bune, din păcate Adriana Olteanu nu a obținut decât un „Da” de la Delia. Cheloo și Mihai Bendeac i-au dat „nu”.