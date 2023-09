Dan Badea, invitat special la premiera noului sezon iUmor, sâmbătă, de la 20:00. A venit cu sfaturi pentru noii prezentatori

Dan Badea, invitat special la premiera noului sezon iUmor, sâmbătă, 20:00, la Antena 1. A venit cu sfaturi pentru noii prezentatori iUmor: „Ţineţi minte câteva nume care vă vor hipnotiza!”

Dan Badea revine pe platoul iUmor, chiar în cadrul premierei celui mai nou sezon al show-ului de umor de la Antena 1, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Invitat special al ediţiei, artistul a pregătit un moment savuros, din care nu au lipsit glumele acide la adresa juraţilor. N-a uitat nici de noii prezentatori ai show-ului, cărora le-a pregătit o mulţime de sfaturi preţioase.

„Luaţi-vă încălţăminte comodă, că e de stat mult în picioare!”, le-a spus Dan Badea lui Emi şi Cuza, noii prezentatori iUmor, pentru ca apoi să completeze: „Ţineţi minte câteva nume care vă vor hipnotiza! O să vedeţi, o să ajungeţi să îi visaţi! Şi vă provoc ca atunci când ajungeţi seara acasă şi vă intreabă partenerele voastre cum a fost la filmări, să le povestiţi!”, a mai spus Dan Badea.

Dan Badea, invitat special la premiera noului sezon iUmor, sâmbătă, 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Emi şi Cuza s-au simţit datori să îl conducă chiar până pe scenă, unde au şi rămas, pentru a se bucura din plin de show. „iUmor sezonul 15! Cine ar fi crezut să spun eu asta?!” şi-a început momentul Dan Badea.

„După cum s-a scris foarte mult, vedeţi că am plecat de la iUmor. Am plecat de acolo (n.r. juriu) şi am venit aici, pe scenă, unde a început această călătorie, acum peste şapte sezoane şi unde va şi continua!”, a completat artistul. A urmat apoi un moment savuros de stand up, presărat cu o mulţime de glume acide. Întregul moment, dar şi cum au reacţionat juraţii, telespectatorii vor putea afla urmărind premiera sezonului 15 iUmor, sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii vor face deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 15-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie, care va avea premiera sâmbătă, 16 septembrie, de la 20:00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu – Delia, Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu şi Cheloo, dar şi de prezentare – Emi şi Cuza.