Dan Cîrstea e finalist ”iUmor”, dar îi e teamă de vorbitul în public!

Dan Cîrstea, unul dintre cei 11 finaliști din acest sezon, a fost o surpriză pentru jurați, dar și pentru telespectatori. Cîrstea nu doar că nu trăiește din spectacole, ci mai are și trac de vorbitul în public! Cu toate acestea, el își va învinge din nou temerile și va urca pe scenă în marea finală de pe 27 mai, de la ora 20.00, la Antena 1!

Dan Cîrstea le-a povestit juraților ”iUmor” că a descoperit recent că poate scrie comedie, dar soția a fost cea care l-a încurajat să se înscrie sezonul acesta. Admirator declarat al lui Mihai Bendeac, Dan Cîrstea a prezentat un jurnal de știri mondene, cu tot cu ilustrații, în care a luat la rând mai multe vedete din România, spre amuzamentul celor trei jurați.

Cu atât mai suprinși au fost Delia, Mihai Bendeac și Cheloo să afle că Dan nu trăiește din această pasiune a sa, ci lucrează într-un atelier auto din Pitești și are pregătire de informatician. ”Eu cred că dacă acest număr ar fi fost în finală, ar fi câștigat detașat”, a spus Mihai Bendeac.

”Temerea cea mai mare înainte de a urca pe scena iUmor a fost vorbitul în public! Dar după ce am apărut la emisiune, am câștigat o oarecare notorietate, lucru care m-a ajutat să cunosc câțiva oameni faini din ramura asta a comediei. În plus, cea mai dezarmantă reacție a venit de la unchiul meu, care mi-a spus că și dacă aș fi fost un străin, numărul meu tot l-ar fi făcut să descarce aplicația și să mă voteze. Dar că este foarte important ca în finală să demonstrez că succesul din audiții nu a fost pură întâmplare”, mărturiseste Dan Cîrstea.

Piteșteanul are un program pe care încercă să îl respecte atunci când își scrie materialele, mai ales că în continuare trebuie să meargă și la serviciu. ”Ca să-mi vină inspirația, mă închid într-o cameră, intru într-un mod de stoarcere a creierului și îmi las imaginația să zboare. În condițiile în care lucrez câte 3-4 ore în fiecare noapte, durează cam 2-3 săptămâni să pregătesc un spectacol”, mai spune Cîrstea, care se pregătește acum pentru prima sa finală ”iUmor”.

Cea mai îndrăgită emisiune de umor din România se apropie de finalul celui de-al cincilea sezon. Duminică, 20 mai, telespectatorii vor putea revedea cele mai tari momente marca ”iUmor”, iar duminică, 27 mai, de la ora 20.00, la marea finală, românii vor afla cine este câștigătorul din acest sezon! Irinel și Diana, Andrei Gîrjob, Sevi și Francesca, Bogdan Zloteanu, Isabela Iacupovici, Renata Cilan, Mirela Buhuș, Dan Cîrstea, Andrei Cojocaru, Cătă Dum și Dan Țuțu sunt cei care se luptă de această tată pentru marele premiu. Finala ”iUmor” va fi înregistrată, însă votul telespectatorilor se va face live, după ce fiecare dintre câștigătorii celor 11 ediții își va prezenta numărul pregătit.

Dacă în audiții aceștia aveau nevoie de două dintre voturile juraților pentru a ajunge la vot în aplicația ”iUmor”, în marea finală, concurenții trebuie să îi convingă pe toți trei, altfel sunt eliminați. În seara difuzării marii finale, publicul telespectator va putea vota interpretarea concurenților într-un interval de 20 de minute pentru a decide prin votul prin SMS la 1313 (numai în reţelele mobile VODAFONE, ORANGE, TELEKOM) marele câștigător, care va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 20.000 de euro.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din iUmor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/iumor/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/iUmorAntena1/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/iComedyOficial . Pe Insta suntem aici: https://www.instagram.com/iumor.romania/

➡️ Vezi iUmor online pe AntenaPlay: https://goo.gl/DYz2NA. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!