Dani Oțil este cel de-al patrulea jurat al ediției iUmor din această duminică, de la 20.00, la Antena 1

Audițiile sezonului 12 iUmor continuă și un nou jurat-surpriză se va alătura celor trei bine-cunoscuți critici ai umorului. Dani Oțil a revenit la iUmor, dar de această dată în postura de jurat.

„Sunt fan iUmor, știu foarte multe numere și mereu m-am întrebat dacă aș avea ce trebuie pentru a fi la masa juriului. De aproximativ trei ani tot aștept să fiu chemat aici. Am un filtru pe care îl pun peste tot ce se întâmplă pe scenă: omul acesta dacă ar veni cu grupul meu de prieteni la cabană și ne-ar spune glume, noi am râde sau l-am da afară în zăpadă? Cred că la asta se rezumă totul”, a declarat Dani Oțil.

Ce spune Dani Oțil despre rolul de jurat la iUmor 2022

„Mi-ar plăcea să văd oameni care sunt cu adevărat fericiți, nu persoane care zâmbesc ca maseuzele din Thailanda. Nu vreau să văd ultraprofesioniști. Sunt pasionat de iUmor pentru că am văzut aici câțiva oameni care au făcut stand-up povestindu-și viața și ei nu știau de fapt că fac stand-up. Genul acesta de oameni îl ador”, a adăugat cel de-al patrulea jurat iUmor. Cum a decurs ziua de filmare și cât de bine s-a simțit Dani Oțil în postura de jurat iUmor, telespectatorii pot urmări duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Cel de-al doisprezecelea sezon iUmor este unul complet neașteptat, atât pentru telespectatori, cât şi pentru juraţii show-ului de la Antena 1. Spre deosebire de sezoanele anterioare când doar Delia, Mihai Bendeac și Cheloo aveau loc la masa juriului, sezon 12 aduce în fiecare ediție un nou jurat surpriză la pupitru, care va asista și va analiza numerele unei zile întregi de filmare.