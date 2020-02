iUmor, sezonul 8: Delia, dezvăluiri despre vacanța din Asia înainte de premiera noului sezon: ”În fiecare zi am fost pe fugă!”

Delia este cunoscută pentru pasiunea sa pentru vacanțele spectaculoase pe care și le oferă ori de câte ori are puțin timp liber și vrea să se deconecteze de la filmări sau concerte. Înainte de a începe filmările pentru cel de-al optulea sezon iUmor, Delia a fost plecată aproape o lună de zile prin Thailanda și Singapore, dar jurata nu consideră că s-a odihnit, pentru că a ținut să descopere cât mai multe locuri: “Chiar dacă am fost în vacanță în Thailanda și Singapore înainte să începem filmările pentru iUmor nu m-am relaxat deloc, am fost în fiecare zi pe fugă, ne-am plimbat foarte mult, am fost extrem de activi. Momentan nu m-am gândit la o altă vacanță, am concerte foarte multe, un album de lansat, nu mă pot gândi acum să plec iar”.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al optulea sezon ”iUmor”, care va avea marea premieră sâmbătă, 22 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1, căutarea celor mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală.