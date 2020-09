Drama lui Andrei Ungureanu, ”Omul cu Tourette”, de la "iUmor": "Încă sunt mulți care cred că fac intenționat"

Cum pentru această boală nu există tratament, Andrei a încercat să se integreze cât mai bine în societate.

"Am început să glumesc despre asta și la locul de muncă și atunci mi-am dat seama că pot să fac asta decât să mă plâng. Le accept și le îmbrățișez. Asta a fost cea mai bună metodă. "



Deși are Tourette a lucrat în call center. Lumea îi înțelege situația și îl acceptă așa cum e

"La interviu le-am spus că am sindromul Tourette, că e posibil să zic diferite chestii și totul a fost ok. La call center vorbeam foarte mult și simptomele nu se manifestau așa de mult. Oamenii au fost ok, m-au acceptat. Și oamenii au fost ok cu mine. "



"Sunt cuvinte care rămân, cum ar fi cuvintele obscene, din păcate. Dar am pățit să-mi înjur șeful și să dau vina pe Tourette. În mare parte sunt eu, dar sunt momente când fac mai des și momente când fac mai rar. La Tourette este și o stare de remisie, apoi de agravare, mai ales dacă sunt stresat sau obosit."