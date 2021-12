Finala iUmor 2021. Virgil Ciulin, concurentul pentru care s-a votat de două ori și pentru care Mihai Bendeac a „luptat” cu Cheloo

Virgil Ciulin a reușit să creeze un moment inedit de umor, care a fost pe gustul juraților iUmor 2021. Chiar dacă acesta nu l-a convins în primă instanță pe Cheloo de abilitățile sale de comedie, Mihai Bendeac „a luptat” ca Cheloo să-și schimbe votul, lucru care s-a și întâmplat.

Virgil Ciulin, momentul de umor din Finala iUmor 2021, cu care a reușit să strângă 3 voturi de LIKE

Virgil Ciulin a reușit să creeze un moment demn de o finală iUmor, unde a fost foarte apreciat de juriu.

„Iată-mă sunt aici. Am venit într-un mindset foarte bun astăzi, nu poți scoate niciun cuvânt rău de la mine”, spune concurentul înainte de a-și spune glumele.

„Bună sara, bine v-am găsit. Mă bucur că sunt aici. M-am pregătit să fiu aici. eu de 7 ani mă tund singur. Nu mă simt confortabil de intimitatea cu frizerul. Am fost la Dani BarberShop. Dar din prima mi s-a ridicat părul pe ceafă. Dani nu am încredere în tine. Dacă îți dau voie să mă atingi pe ureche deja avem o relație. Pune mâna pe bărbiță. Suntem din România, nu cred că sunt singurul care are mai mule sticle goale de șampon.

Am crescut la țară, într-o familie modestă. Nu făceam foamea, dar ca să înțelegeți nivelul, era o reclamă la ciocolată, noi reeditam reclama cu pâine. De Crăciun, sub pom, găseam dulciuri, până nu a mai avut crăci copacul ăla. Bă tati, dar unde e anul ăsta pomul nostru și mi-a zis stai liniștit nu există Moș Crăciun”, au fost câteva dintre glumele făcute de el.

Jurizarea lui Virgil Ciulin la iUmor 2021, 26 decembrie în finală

„Domnule Ciulin ești pe direcția bună, dar încă nu ai găsit soluția să pui tot în gălată și să organizezi, foarte mult brut de calitate fără montaj bun”, spune Cheloo.

„Virgil, așa cum ne-am întâlnit eu ți-am zis că sunt fanul tău. Mi-ai demonstrat că acest stil al tău te poate face un stand-upper foarte bun. Dacă nu vei ajunge la votul publicului e o mare greșeală. Tu ai mult potențial”, spune Mihai Bendeac.

„Eu cred că ești un tip foarte sensibil și empatic. Doar unul ca tine poate forța nota așa. Ai fost foarte bun”, spune Delia.

Cum se alege câștigătorul iUmor 2021

În Finală vor participa cei 11 câștigători ai celor 11 ediții de Audiții, precum și câștigătorul semifinalei.

Juriul va vota tot prin intermediul tabletelor electronice, având aceleași două opțiuni de LIKE sau DISLIKE. Doar concurenții care vor obține 3 LIKE-uri în urma prestației vor intra la votul publicului. În caz contrar, sunt eliminați.

Publicul telespectator va putea vota interpretarea concurenților într-un interval de 20 (douăzeci) de minute (“VOTUL COMUN”) pentru a decide marele câștigător. Numărul voturilor exprimate de public va fi prezentat de către Producători conform datelor comunicate de operatorul de vot selectat. Dintre toți concurenții care obțin 3 LIKE-uri, prin SMS la 1313 se va decide marele câștigător.