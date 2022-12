Finala iUmor, sezonul 13, 4 decembrie. Dima Cubreacov s-a jucat cu umorul „periculos”. „Cel mai greu număr de la iUmor”

Așa cum a obișnuit deja publicul, Dima Cubreacov a readus în scenă umorul negru, ajutat de stilul său nișat și deja consacrat, care îl ajută să livreaze glumele cu „pokerface-ul” specific. De această dată Dima a jonglat cu un umor „periculos”, care i-a făcut pe cei din sală să râdă doar cu jumătate de gură.

„Prima dată am urcat pe scena iUmor în sezonul 3 și a fost o experiență care mi-a schimbat viața. Am lăsat facultatea din Danemarca, m-am mutat în București și am intrat în datorii și depresie.

Sunt trist, am avut o copilărie tristă. Când mi-a căzut primul dinte, mi-a căzut și al doilea dinte, pentru că mama era la volan. În copilărie, mama îmi interzicea 3 lucruri: să mănânc multe dulciuri, să bag degetele în priză și să întreb unde e tata”, a început Dima Cubreacov momentul de stand-up comedy.

„Bunica mea e mare fană biserică. Cadoul perfect pentru ea e un gift card cu bani pe care poți să îi cheltui numai la biserică”, a adăugat el.

Dima a mărturirist că a descoperit, se pare, și o diferență semnificativă între clipele de plăcere ale celor două sexe, comparând orgasmul cu...moartea, așa numai el ar putea: „Recent am realizat că orgasmul la femei arată ca o moarte într-un film: cinematic, intens, plin de culoare. Orgasmul la bărbați este o moarte de om înecat cu covrigi de Buzău”, a spus concurentul, după care a explicat care este motivul „egoist” pentru care nu își dorește să facă copii. Vezi în video-ul de mai sus!

Jurizare Dima Cubreacov, în finala iUmor sezonul 13

Imediat cum momentul a luat sfârșit, Mihai Petre a ținut să își spună „of-ul”: „Cel mai greu număr de la iUmor. S-a așezat așa..pe sufletul meu.” Deși Cheloo este fanul acestor subiecte „morbide”, juratul a precizat că numărul nu a fost pe placul său.

„Apreciez maxim direcția, ideea, tot dar nu îți iese. Nu știu de ce, și sunt pasionat de genul ăsta de umor”, a punctat Cheloo, care a subliniat că glumelor le-a lipsit umorul.

„Unele glume sunt bune, construcția e bună, dar lipsește asta: să râd”, a fost de acord și Costel.

„El de fiecare dată când a venit a venit cu aceeași treabă. E stilul lui, clar, i se potrivește, e destul de nișat. E un alt stil. Mie-mi place, e unul dintre concurenții mei preferați”, l-a „salvat” Delia. Dima Cubreacov nu a intrat la votul publicului, după ce a primit un singur vot pozitiv, din partea Deliei, și alte 3 negative.

Cum se votează în finala iUmor

Finala iUmor este înregistrată, însă, votul telespectatorilor se va face live în această seară, după ce Șerban Copoț și Dan Badea vor anunța startul votului. Publicul telespectator va putea alege, diseară, marele câștigător al sezonului 13, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313, după ce Șerban Copoț și Dan Badea da: „Start vot!“.

La scurt timp după ce prezentatorii vor spune că s-a încheiat procesul de votare, ei vor dezvălui cine este câștigătorul sezonului 13 iUmor, care, totodată, va pleca acasă cu cecul de 20.000 de Euro.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Costel și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.