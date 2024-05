Finala iUmor sezonul 16, 26 mai 2024. Mauricio Lombardi își respectă promisiunea din semifinală. Delia: „Nu merg pe intuiție”

Mauricio Lombardi a câștigat Gala iUmor Viral, astfel că, în această seară, a urcat din nou pe scenă cu un număr special pentru cursa finală.

S-a dat startul campaniei electorale. În sezonul 16 iUmor - Alege comedia, s-a votat Președintele comediei! Delia a ieșit învingătore! Alege comedia în fiecare duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Mauricio Lombardi a promis săptămâna trecuă că va elucida misterul extazului toreadorului român.

„Nu au râs atât de mult săptămâna trecută, dar vor râde mult în seara aceasta”, spune concurentul înainte de a urca pe scenă.

Finala iUmor sezonul 16, 26 mai 2024. Mauricio Lombardi continuă povestea din semifinală. Delia: „Nu merg pe intuiție când votez”

Mauricio Lombardi a dezvăluit tuturor că a îvățat chiar și câteva cuvinte în română.

Glumele pe baza năzbâtiilor din copilărie au stârnit hohote în public.

Mauricio Lombardi, jurizare în ediția din 26 mai 2024 la iUmor

„Eu sunt unul dintre cei care în semifinală am insistat să ajungi în finală pentru că mie mi-a plăcut foarte mult ce-ai făcut în audiții și am avut așteptări mult mai mari”, argumentează Cosmin Natanticu. „Din păcate a fost cam la același nivel ca la semifinală. Am râs ba chiar mai puțin. Poate nu m-au prins pe mine glumele astea. E vorba despre azi. A fost cam puțin pentru finală.”

„Nu este adevărat, nu sunt de acord”, intervine Delia. „Eu cred în tine!”

„Avem o conexiune”, spune Mauricio.

„Eu cred că dușmanul binelui este prea binele”, spune Cheloo.

„A exagerat cu atitudinea, a vrut să convingă că e amuzant”, spune juratul în culise.

„Ce mi-a spus mie intuiția. Mie intuiția mi-a spus în felul următor. Domnul Mauricio aici de față, data trecută, a dat un număr care mergea mai bine într-o finală. A făcut inversare de material.”

„Eu nu merg pe intuiție când votez. Merg pe ce văd în fața mea!” spune Delia.

Astfel, Mauricio Lombardi a primit un like, de la Delia, și trei dislike-uri, de la Cosmin Natanticu, Cătălin Bordea și Cheloo.

