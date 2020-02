George Tănase revine la iUmor în calitate de invitat special: “iUmor ar trebui să fie bacalaureatul în umor”

Chiar dacă este obișnuit să facă stand-up, emoțiile de pe scena iUmor rămân la fel de mari la fiecare reprezentație pe care George Tănase o are în fața juraților. “De fiecare dacă când revin pe acea scenă trăiesc niște sentimente aparte. Trebuie să recunosc, eu o consider cel mai greu loc din țară unde poți face stand-up comedy. Dacă cluburile de comedie pot reprezenta teza în umor, iUmor ar trebui să fie bacalaureatul. De fiecare dată emoțiile sunt mari, creierul nu poate concepe în totalitate că, deși în fața ta sunt câțiva zeci de oameni, în momentul acela tu te adresezi de fapt câtorva milioane. Stand-up-ul nu se face cu juriu, tocmai de aceea la iUmor e altceva. Deși am fost conștient că sunt invitat special, am trăit totusi emoția aia că trebuie să-i impresionez pe jurați. Și trebuie să recunosc că m-am încărcat mult din energia lui Cheloo, zâmbetul Deliei și râsul lui Mihai”, a declarat stand-upper-ul. Telespectatorii vor putea urmări mâine seară, de la ora 20:00, la Antena 1, care a fost reacția juraților la numărul senzațional de stand-up pregătit de George Tănase.

Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar cei care obţin minimum două voturi favorabile, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.