Începe iUmor, sezonul 8. Delia și-a lăsat colegii, dar și pe concurenți, fără replică : „Cred că sunt plină de surprize în acest sezon”

Jurații au trecut în fiecare sezon prin diferite stări şi emoții, iar Delia vorbește deschis despre evoluția ei ca jurat la iUmor, dar și despre ce surprize ne va pregăti în noul sezon:

“Cred că sunt plină de surprize în acest sezon, exact ca și concurenții. De multe ori mi s-a spus că am reacții diverse, că nu mai sunt atât de predictibilă, nu am mai dat votul meu de încurajare cum am obișnuit până acum, uneori am fost mai aspră, alteori mai indulgentă, depinde. Nu cred că e o schimbare a mea ca jurat, ci o altă etapă a vieții”.