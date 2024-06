Gestul pe care l-a făcut Cristina Ciobănașu în timpul nunții fostului iubit. Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit

Cristina Ciobănașu a fost foarte discretă în ziua în care Vlad Gherman și Oana Moșneagu au devenit soț și soție. Deși cei mai mulți dintre colegii serialului „Lia - soția soțului meu” au fost la nuntă, Cristina Ciobănașu a lipsit, așa cum a spus că va face.

Cristina Ciobănașu a făcut un gest demn de laudă în ziua în care fostul ei iubit s-a căsătorit, și anume acela de a rămâne discretă. Actrița nu a postat nimic în ziua nunții lui Vlad Gherman, nedorind să atragă atenția asupra sa.

Dacă la cununia civilă le-a urat „Casă de piatră” în mod public celor doi, acum actrița a preferat să fie discretă pentru a evita comentariile despre ea.

Când Oana Moșneagu și Vlad Gherman se pregăteau de nuntă, Cristina Ciobănașu a mers în casa natală, unde a petrecut timp alături d ebunică, frate și de părinții biologici.

Cristina Ciobănașu nu a participat la nunta lui Vlad Gherman și a Oanei Moșneagu

Cristina Ciobănașu a spus de la început că nu-și dorește să participe la nunta fostului iubit.

„Am discutat cu Cris, i-am spus că mie, personal, mi s-ar părea ciudat să o chem la nunta mea. Ea a zis că oricum cel mai probabil nu ar fi venit. Am convenit amândoi, a fost o discuție liberă pe care am purtat-o super matur. A zis că oricum nu ar veni. Nu trebuie acum să speculați că suferă și nu vrea să vadă momentul. Nu. Mi s-ar părea ciudat, e o chestie de respect față de relația în care am fost aproape 10 ani. E o situație ciudată, nici eu nu aș vrea să fiu la nunta ei, probabil. (…) Nu are legătură cu suferința trecutului. Ar deveni momentul despre mine și despre Oana: «Aolo, dar e și Cristina aici. Ce se întâmplă?”, a mărturisit Vlad Gherman, conform unica.ro.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au refăcut viețile după despărțire. În timp ce actorul s-a căsătorit cu frumoasa Oana Moșneagu, fosta lui parteneră are o superbă poveste de dragoste alături de un medic stomatolog. Un lucru este cert, amândoi și-au găsit fericirea în brațele celor care le sunt suflete pereche.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au căsătorit

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au cununat civil pe 6 aprilie 2024, iar cununia religioasă și petrecerea cea mare au avut loc pe data de 2 iunie 2024.

După o relație de 3 ani, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au decis că e momentul să poarte același nume. Cei doi au arătat absolut spectaculos în ziua nunții:

„Meet the Ghermans. 3 ani ne-au adus aici. Alți mulți ne-au plimbat prin alte părți, dar ne-am găsit. Să ne trăim cu bucurie și să nu uităm niciodată că viața asta ne-a fost dată ca să împlinim ce în altele nu ne-a fost dat”, a transmis Oana Moșneagu în ziua în care a devenit doamna Gherman.

Actorii s-au gândit la toate detaliile pentru nuntă. Așadar, piesa pe care au dansat la valsul mirilor este una cu o semnificație aparte pentru ei.

„Melodia noastră pentru vals este în română, compusă de Eugen Doga, pe versuri cântate de Cătălina Cărăuș, și se numește <<Dulcea Și Tandra Mea Fiara>>. Eu am dat peste ea întâmplător și au fost multe momente spontane când iubitul meu m-a invitat la dans prin casă pe acordurile ei. Pentru noi melodia asta înseamnă mult, adună și momentele dulci, și momentele mai grele ale relației noastre, dar și mai important, dorința de a valsa în continuare împreună, în ciuda celor din urmă.”, a mărturisit Oana Moșneagu.

Se pare că Vlad Gherman și soția lui nu s-au gândit încă la destinația pentru luna de miere, pentru că mai au de dus câteva proiecte la final în prima lună de vară.

„Am vrea și noi să avem un răspuns la această întrebare, adevărul e că prima pauză de la proiecte vine abia la sfârșitul lunii iulie. Nu am programat încă nimic pentru această perioadă, pregătirea nunții ne-a epuizat toate resursele de timp și energie, am zis că după nuntă o să începem organizarea vacanței. Oricum, de-abia așteptăm să vină vacanța, oriunde o să fie ea.”, au mai adăugat ei pentru a1.ro.