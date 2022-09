iRoast, 23 septembrie 2022. Radu Pietreanu, roast de excepție în ediția dedicată fotbalului românesc: "Nici măcar un roșu?"

Radu Pietreanu a urcat pe scenă pentru un rost de senzație, fotbalistic, desigur! În spiritul comediei, acesta a intrat pe scenă improvizând o căzătură cu lovitură la picior: “Ia galbenul și du-te“, îi spune Ion Crăciunescu. “Domnul Crăciunescu, nici măcar un roșu, un 11 metri?”, cere Radu Pietreanu.

“Nu, ia galbenul pentru simulare, lasă!“, adaugă domnul Ion Crăciunescu în spiritul comediei.

Radu Pietreanu, roast de excepție cu întrebări și răspunsuri pentru jurații serii Ion Crăciunescu, Helmuth Duckadam, Răzvan Raţ şi Florin Gardoş în ediţia specială a show-ului

După acest moment de senzație, celebrul actor a trecut la glumele pe bandă rulantă: “Nu mă pricep eu la fotbal, de aia îmi place mie campania aia “Eu sunt 12”, că nici eu nu mă pricep ca ceilalți 11”, începe Radu Pietreanu.

“De câte ori mă uit la vreun meci, așa, nu prea înțeleg niște chestii și de asta am profitat de faptul că sunt niște experți aici în fața mea să le pun niște întrebări. Eu nu fac altceva decât să pun niște întrebări!”, spune Radu Pietreanu.

“Domnule Crăciunescu, de ce se îmbracă domnule arbitrii în negru?”

“Pentru că așa e moda”, spune Ion Crăciunescu. Însă invitatul adaugă rapid: “Nu, nu! Vă spun eu! Ca popii se îmbracă în negru, că pot să îngroape un meci, vă spun eu!”.

“Nu mai e, domnul Pietreanu, că a fost moda asta a trecut”, a spus Ion Crăciunescu.

“De ce Adrian Mititelu, când vine în București, își ia la revedere de la rude, de prieteni pe vreo doi-trei ani? Pentru că merge cu metroul și aude din când în când:Atenție se închid ușile”, a spus invitatul, provocând hohote de râs în platou.

“Ce simte un fotbalist când execută 11m? Ce simți domnul Gardoș, ia spune!”, îl întreabă Radu Pietreanu.

“Nu am bătut niciodată”, raspunde Florin Gardoș.

Radu Pietreanu adaugă: “Deci ori mă scot, ori o să am vreo 50.000 de frățiori, cum spune publicul”.

“Ce diferență este în Tamaș și Mutu? Unul dă un pumn de bani la lăutari, celălalt un pumn în cap la ospătari”, spune invitatul, moment în care toată sala și juriul au râs.

“Îi apreciez pe fanii Dinamoviști că sunt câini până la moarte și acum că Dinamo retrogradează și din Divizia B și dincolo de ea”, spune Radu Pietreanu, moment în care toată sala a spus: “Ooooo”.

“Și poate v-ați întrebat de ce nu antrenează Cornel Dinu… A trebuit să îmi notez! Pentru că este incomprehensibil pentru un jucător să eludeze intercalarea semi dogmatică a sferei exhaustive printre membrele retro postale, în sensul că să nu-i de ăia craci”, mai spune Radu Pietreanu.

“Pentru mine este important ca fiecare jucător să fie la locul lui, cum a fost Craioveanu la Craiova și îmi pare rău că, uite, în juriu nu mai sunt Delia, nu mai e Cheloo, nu mai e Bendeac. Mă gândesc că Bendeac de aia n-a venit… Vrea să se lase de umor și să se apuce de fotbal și mă gândeam ce post îi s-ar potrivi lui… Atacant nu că îi patinează mingea pe chelie când vrea să dea gol, mijlocaș nu că este cam gras, fundaș cred eu!”, continuă invitatul.

“Pe Cheloo l-aș pune să scrie texte pentru galerii! Bine, nu are voie acum pentru că are câteva etape de suspendare”, mai spune în numărul de roast Radu Pietreanu.

“Îmi place foarte mult Naționala României! Nu am văzut nici un meci, dar îmi place și voiam să-mi fac și eu tatuaje cu chipurile lor, dar nu am timp că îi schimbă repede și când…. că nu am timp!”, glumește invitatul.