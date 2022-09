Gică Hagi, Mircea Lucescu, Emeric Jenei şi Radu Pietreanu, momente savuroase de roast pe scena iUmor, diseară, de la 20:30

Chiar înaintea confruntării Nations League Finlanda – România, transmisă de Antena 1 începând cu 21:45, legendele din lumea fotbalului, impersonate de trei cunoscuţi actori din România, vor face senzaţie pe scena iUmor.

Familiarizat cu platoul de filmare iUmor, unde a fost prezent de mai multe ori în diferite roluri, Radu Pietreanu a fost primul care a urcat pe scena show-ului. Inițial, el a început cu glume despre nume grele din fotbalul românesc, după care i-a luat la roast pe Ion Crăciunescu, Răzvan Raț, Florin Gardoș și Helmuth Duckadam.

Nici jurații permanenți ai emisiunii de umor nu au fost uitați de comediant, care a creat poante spumoase pentru ei. Ulterior, el și-a continuat momentul în versuri și pe acorduri de chitară.

Gică Hagi, Mircea Lucescu, Emeric Jenei şi Radu Pietreanu, momente savuroase de roast pe scena iUmor

Angel Popescu l-a impersonat pe „Regele“ fotbalului din România, Gică Hagi, iar textul său a stârnit hohote de râs în rândul juraților şi al oamenilor aflați în public. „Dacă eu, Gică Hagi, am ajuns când mă uit la un meci să mă întreb ce se întâmplă pe teren... Că nu înțeleg. Păi, e normal? Am zis la Federație: «Scoateți comentatorul, că jucătorii au început să joace exact după cum comentează el». Eu degeaba strig la ei, ce să facă? Ăsta zice: «Gicu Grozav centrează» și ăla dacă aude aşa, nu se poate abține. (...), a menționat Angel Popescu în cadrul roast-ului făcut pe scena iUmor.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului, a fost interpretat de către Șerban Georgevici. „Eu cred în România și în soarta ei. Stiu că putem face un meci bun cu Finlanda. Ei nu îl au pe Dumnezeu de partea lor. Se bazează maxim pe Moș Crăciun. (…). Vom vedea un meci frumos în seara asta. Sunt sigur!“, a afirmat actorul în timp ce se afla în fața juraților speciali ai ediției.

Optimist a fost și Emeric Jenei când a vorbit despre partida care se joacă în această seară, la Antena 1: Finlanda – România. Antrenorul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua a fost impersonat de Ionuț Rusu. „(...) vom câștiga, presimt! Am vorbit cu Edi înainte de meci... băiatul lui Anghel iordănescu sau tipul cu păr cărunt de la 20 de ani, cum îl știu mulți, și mi-a spus că băieții sunt foarte pregătiți“, a precizat Ionuț Rusu în timp ce juca rolul lui Emeric Jenei.

Telespectatorii pot urmări integral roast-urile pregătite pentru jurații speciali: Ion Crăciunescu, Răzvan Raț, Florin Gardoș și Helmuth Duckadam în seara aceasta, începând cu ora 20:30, la Antena 1. Ulterior, de la 21:25, tot pe Antena 1 va fi transmis meciul Finlanda – România.