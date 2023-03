iRoast, 25 martie 2023. Angel Popescu, aka Gheorghe Hagi, la Super Goool, a spus cum ar arăta țara condusă de „Regele”

Cu ocazia meciului Andorra - România, din 25 martie 2023, care se vede live pe Antena 1 și online pe AntenaPlay, emisiunea iUmor a dedicat o ediție specială în cadrul sezonului 14.

Atmosfera antrenantă a fost animată nu doar de actorii și comedianții celebrii care au venit în platou, ci și de noua formulă a juriului, compusă din Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș. Spre deosebire de Nelu Cortea, Cătălin Bordea, Delia și Cheloo, cei trei au avut de făcut un lucru simplu: să se bucure de terapia prin comedie oferită de invitații speciali!

Astfel, una dintre personalitățile care a urcat pe scena emisiunii de umor a fost chiar actorul Angel Popescu, care l-a impersonat pe Gheorghe Hagi, zis și „Regele”, în cadrul rubricii „Dacă aș fi președinte“:

„Am văzut că țara are nevoie de un suflu nou și tocmai de aia am venit! (...) Cum se striga în `94, dacă vă aduceți aminte: <<Iliescu minte, Hagi președinte!>>”, a spus Gheorghe Hagi la testimoniale.

Angel Popescu a intrat în pielea lui Gigă Hagi în ediția specială iUmor - Super Goool, sezonul 14: „Ce bine seamănă!”

Angel Popescu a făcut un roast acid la adresa clasei politice din România, venind, în schimb, și cu câteva sfaturi prețioase pentru conducerea țării, în ediția specială iUmor, din 25 martie, sezonul 14. De la pupitrul rubricii „Dacă aș fi președinte”, „Regele” a stârnit hohote de râs încă de la primele replici:

„(...) M-ați chemat să vă dau niște sfaturi despre cum se conduce România, că a ajuns țara asta în divizia V – vai de mama ei! Treziți-vă, oameni buni! Nu vedeți c-am ajuns pe locul 78 din 33?!? (…). Nu se poate așa ceva, fraților! Ne-am bătut joc de țara asta ca de o minge de fotbal! O dăm de la unul la altul ca să treacă timpul și să ne luăm salariile! Nu mai trage nimeni la poartă, clasa politică trage numai la somn.”, a început Gheorghe Hagi pe scena ediției speciale Super Goool din 25 martie.

„Regele e aici să fie președinte! O zi îmi trebuie și vă <<ia>> corpurile razna! Câte făceam eu în 90 de minute, vă dați seama câte reușesc dacă am o zi întreagă? Ce? Regele nu poate să fie președinte?! La fotbal și patronul e antrenor. De ce credeți că eu sunt ambele la Farul? Special m-am ales pe mine antrenor, să fiu sigur că ascult ce ordine dau ca patron!”

„Eu dacă aș fi președinte aș începe de la copii și juniori, tată, că acolo e viitorul! De acolo se începe să se facă la ce alții doar se uită. (...) Nu mai avem școli, nu mai avem profesori, se predă plagiatul din clasa întâi! În fotbal, dacă încerci să-l copiezi pe Messi, îți rupi picioarele. Așa ar trebui și-n politică!”, a spus actorul în cadrul ediției speciale iUmor, aducând zâmbetul pe fețele noilor jurați.

„(…) Eu nu m-am născut să fiu învingător! Eu m-am născut să exist! (...) Infrastructură avem? N-avem! Că dacă mergem cu autocarul să jucăm la Oradea, plecăm cu juniorii și până ajungem acolo trec toți la seniori!”

„Organizarea în fotbal e sfântă! Așa trebuie și în politică! O să ajungă să ne strige pe stradă toată lumea <<Dinamo Europei.>> (...) Noi jucăm la păcănele. Cea mai bună apărare e atacul! (...) Atac, tată! Goluri! Ai, n-ai buget, tragi la poartă! Ce jucători aveam noi pe vremuri... Atâta talent că jucau pe orice poziție. Politicienii noștri au înțeles puțin greșit și fură din orice poziție. De la cel mai Nicușor primar, până la cel mai neamț președinte, au devenit toți impresari la cum iau procente la contractele cu satul. (…).”

„Altă chestie: modernizare din temelii! Vreau să aduc de afară un sistem inovator: munca, tată! Nu, întins mâna, că e henț. Și dacă e henț, e roșu și crecă ne-a ajuns atâția ani de partidul roșu!“, a mai spus actorul pe scena iUmor, sezonul 14.

„Te deranjează, nu? De asta am venit aici, să deranjez! Am venit să spun adevărul, nu trebuie să ne ascundem după unghii, nu? (...) Dacă aș fi președinte, aș fluiera la fiecare furăciune. (...) Altă chestie: hai să alegem căpitan puternic, cu personalitate. Că atunci când vorbește Ciucă, la cât de greu își găsește cuvintele, zici că are mereu glicemia scăzută. (...) Așa se construiește o echipă puternică, tată! (...) Dacă vreți să îmi dați o săptămână, ba nu, șapte zile, fac din România, Olanda, doar ca să votăm pozitiv la Schengen. Haide Farul! Hai Constanța! România și speranța! (...) Să fiți iubiți!”, a fost o parte din momentul special al lui Angel Popescu pe scena iUmor, sezonul 14, în cadrul rubricii „Dacă aș fi președinte”.

„Din câți am avut, pe Hagi parcă l-aș vota președinte!”, a mărturisit Șerban Copoț în culisele emisiunii iUmor.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Ediție specială la iUmor, înainte de partida dintre Andorra – România

În cadrul ediției speciale iUmor - Super Goool, Răzvan Oprea a acceptat provocarea de a deveni pentru câteva minute bune Edi Iordănescu, iar Ionuț Rusu l-a impersonat pe Victor Pițurcă. Surprizele continuă și la masa juriului, acolo unde îi vom vedea Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș, care s-au bucurat de roast-urile savuroase ale invitaților, chiar și când ei au fost ținta glumelor „acide“.

Jurații ediției speciale iUmor de sâmbătă s-au amuzat copios și în timpul roast-urilor pregătite de Cristi Borcea și Florin Răducioiu, impersonaţi la iUmor de Marcelo Cobzariu şi Șerban Georgevici.

Milioane de români așteaptă cu nerăbdare partida dintre Andorra și România, prima a naționalei din preliminariile EURO 2024. Înainte de meciul difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY, telespectatorii pot urmări episodul special iUmor, dedicat forbalului românesc.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.