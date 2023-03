iRoast, 25 martie 2023. Răzvan Oprea, aka Edi Iordănescu, la Super Goool, roast usturător chiar înainte de meciul cu Andorra

Chiar dacă erau pregătiți ca pe scena iUmor să urce oricare alt nume sonor din lumea fotbalului, Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș au fost surprinși când a fost anunțată apariția lui Edi Iordănescu, selecționerul României.

Înainte de a-și rosti materialul pe scena iUmor, Florin Bratu a declarat următoarele despre antrenorul României: „Cu Edi mă cunosc de aproape 25 de ani, a fost coleg cu mine de cameră în perioada Rapid și e un tip foarte serios.“/„Edi e un tip echilibrat, care citește bine adversarul, dar având nevoie de puncte, probabil că va juca ofensiv.”, a mai încercat fotbalistul să intuiască ce tehnică va adopta, în această seară decisivă, selecționerul României, Edi Iordănescu.

La rândul său, Helmuth Duckadam a mărturisit că îl știe pe celebrul antrenor încă de când era copil și venea cu tatăl său pe terenul de fotbal:

„Îl știu de la vârsta de șase ani. Pe atunci, venea cu tatăl lui la stadion. L-am prins la FCSB, la Steaua, practic era antrenor secund și ca om, este foarte serios, nu l-am văzut niciodată glumind. Are un caracter care îmi place.”

Răzvan Oprea a intrat în pielea lui Edi Iordănescu, chiar înainte de meciul cu Andorra și a „pasat” glume înțepătoare

Răzvan Oprea și-a luat rolul de antrenor al României în serios și a jucat pe durul de la începutul și până la finalul prezenței sale pe scena iUmor. De roast-ul înțepător la adresa jucătorilor naționalei, nu au scăpat nici Florin Bratu sau Dorian Popa, Iată ce a spus Edi Iordănescu:

„Nu huiduie nimeni! Trebuie să recunosc că am și eu criticii mei. Adică sunt unii care spun că sunt selecționer doar pe hârtie. Nu, fals! Eu sunt selecționer pe hârtii, am multe! Prefer să spun că eu sunt tehnician, nu selecționer, de aia am și hârtii foarte multe. Selecționer înseamnă că ai de unde alege și aici nu e cazul!”, a început Edi Iordănescu pe scena iUmor, sezonul 14, ediția specială Super Goool.

„Dar să știți că echipa națională este pe mâini foarte bune, cu picioarele stau ei mai prost. Eu am o experiență foarte înaltă, la un nivel foarte înalt, pentru că am și construit o clădire de birouri foarte înaltă în Pipera și...”, moment în care ironia lui Răzvan Oprea a fost primită cu ropote de aplauze.

„Eu chiar am făcut și foarte multe cursuri de antrenor, în Italia, în Spania, în Anglia. Singura problemă este că nu știu nici italiană, nici spaniolă, nici engleză, dar nu e nimic, am învățat să gesticulez în trei limbi străine pe margine. Probabil că ați văzut.”

„Am auzit că unii dintre voi, mai ales, ați spun că sunt, totuși, varză. Da, sunt varză, dar sunt varză a la Cluj, a la CFR Cluj, campioana, nu știu dacă știți! Am luat Campionatul cu CFR Cluj și i-am dus la un nivel foarte înalt, pentru că eu, ca un tehnician, îmi permit să urc foarte sus. I-am dus la un nivel atât de înalt, încât au trebuit să își schimbe numele din CFR în Tarom.”

„Acum, trebuie să recunosc că prioritatea mea este naționala, unde nu avem un joc spectaculos, dar măcar este total ineficient. Cea mai mare problemă este că băieții nu ajung la finalizare și asta impactează foarte tare pe soțiile lor, drept pentru care îmi cer și scuze aici public. Jucătorii au o țintă așa de proastă, că seamănă cu un bețiv în fața unui pisoar și nimeresc poarta mai rar decât nimerește Hagi limba română. Ei au în posesie ceva mic, mai mic și decât vocabularul lui Bratu!”

„(...) Vreau să spun că poate unii jucători sunt în formă, dar majoritatea sunt de formă! Eu când am preluat echipa națională pot să vă zic că unii dintre ei erau în halul ăsta de pământ, încât le crescuse gazon pe ceafă. (...) Sunt foarte tineri, atât de tineri, încât au mai multe coșuri decât goluri. (...) Când intră pe teren, zici că a lăsat Borcea copiii afară. (...) Dar eu pentru că știu foarte multă engleză gestuală, le-am explicat și s-a rezolvat!”

„Cea mai mare dorință a mea este să calific Naționala la EURO 2074. Eu cred foarte mult în proiectele astea pe termen lung. (...) Cred că trebuie să îi plătim în funcție de performanța pe care o fac și dacă o să muncim foarte mult și nu o să ne calificăm, trebuie să-i plătim ca muncitori necalificați. (...) Consider că pentru a face performanță ai nevoie de foarte mult timp. De aceea crecă aș avea nevoie de o mașină a timpului care să aducă generația de aur înapoi să câștigăm și noi ceva. (...) Aș vrea să vă mai spun ceva. Eu am hotărât, pentru că jucătorii noștri trebuie să învețe să joace în echipă, ca în cantonamente să fie o singură damă de companie la doi jucători.”

„(...) Avem o mare șansă să batem Elveția la noi acasă, să facem o figură frumoasă, pentru că, deși echipa lor merge pe ceas, ei sunt cu o oră în urmă. (...) Om face o figură frumoasă chiar dacă nu ne calificăm și nu mergem la EURO, cu siguranță intrăm în Schengen. O să îi batem atât de tare, încât o să facem din Andorra și Liechtenstein pământ românesc. Mi-am propus să dăm 15 goluri în aceste calificări, sper să ne ajute Dumnezeu și Maica Domnului să le dăm în poarta care trebuie!”

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Ediție specială la iUmor, înainte de partida dintre Andorra – România

În cadrul ediției speciale iUmor - Super Goool, Răzvan Oprea a acceptat provocarea de a deveni pentru câteva minute bune Edi Iordănescu, iar Ionuț Rusu l-a impersonat pe Victor Pițurcă. Surprizele continuă și la masa juriului, acolo unde îi vom vedea Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș, care s-au bucurat de roast-urile savuroase ale invitaților, chiar și când ei au fost ținta glumelor „acide“.

Jurații ediției speciale iUmor de sâmbătă s-au amuzat copios și în timpul roast-urilor pregătite de Cristi Borcea și Florin Răducioiu, impersonaţi la iUmor de Marcelo Cobzariu şi Șerban Georgevici.

Milioane de români așteaptă cu nerăbdare partida dintre Andorra și România, prima a naționalei din preliminariile EURO 2024. Înainte de meciul difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY, telespectatorii pot urmări episodul special iUmor, dedicat forbalului românesc.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.