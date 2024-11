iUmor, 16 noiembrie 2024. Ce s-a întâmplat în episodul 10 și ce momente i-au amuzat pe jurați. Maria Cârneci, povești de la nunți

Ediția 10 de iUmor a fost ultima din audițiile sezonului 17. Concurenții au dat tot ce au putut pentru a obține un loc în semifinale. De asemenea, invitații speciali au creat momente savuroase pe scenă.

Doru Bem a deschis seara cu un moment marca Toma Caragiu, Marcelo Cobzariu și Silviu Biriș i-au impersonat pe Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, iar Maria Cârneci a venit la rubrica iReal cu povești savuroase de la nunți.

Ce s-a întâmplat în episodul 10 din sezonul 17 iUmor

Adina Velica, David Burlet , Andrei Filipinezu, Albert Louw, Andrian Moldovan, Andrei Huțu și Garry Cozma au fost concurenții din ediția de pe 16 octombrie de iUmor.

Citește și: iUmor, 9 noiembrie. Delia și Cosmin Natanticu, ipostaze inedite. Ce i-a inspirat să se urce pe scenă: „Pari o babă care se cațără”

Invitatul special Doru Bem a venit la iUmor cu o nouă versiune a scenetei lui Toma Caragiu „Așa-i în tenis”.

După ce Toma Caragiu a marcat o generație cu replica „Așa-i în tenis”, actorul Doru Bem a venit la iUmor pentru a ne spune cum e în Antena 1.

„Stimați anteniști, stimate anteniste, permiteți-mi să vă fac o confidență: Am o nouă dragoste! Iubesc Antena 1! Iubesc Antena 1 și de aceea țin mereu televizorul închis, ca să rămână dragostea intactă”.

Doru Bem a recreat sceneta cu Toma Caragiu și a vorbit despre jurații emisiunilor de la Antena 1. Cosmin Natanticu, Cheloo, Cătălin Bordea și Delia s-au amuzat atât de text cât și de interpretare. Dacă începutul momentului invitatului special i-a făcut pe jurați să-ți amintească de celebra scenă a lui Toma Caragiu, finalul i-a amuzat copios:

„Mi s-a spus din producție că aceasta e ultima mea replică. Mult mai bine decât să fii replica Deliei și să ajungi pe mâna lui Radu Siffredi”.

Adina Velica, moment savuros despre de ce urăște munca, pe scena iUmor

Adina Velica a primit 4 de DA în ediția a zecea a sezonului 17 iUmor. Ea a revenit la emisiune, după ce a participat și în sezonul 15.

A venit să vorbească despre mișcarea „no work”. „Eu am urât munca dinainte să mă nasc, că m-am născut prin cezariană. Și la propriu și la figurat eu am fost adusă pe lume, nu am vrut să mă nasc că știam ce mă așteaptă: Adică o viață plină de muncă! Munca dăunează grav sănătății! Nu am de gând să fiu o victimă a muncii. M-am născut ca să trăiesc, nu ca să muncesc”, a spus concurenta.

David Burlet, un celebru comediant francez, i-a lăsat mască pe juraţii iUmor!

David Burlet a venit la iUmor cu un număr senzațional de jonglerii, iar jurații au fost fascinați de energia lui. Francezul a umplut scena și i-a amuzat pe Delia, Cheloo, Natanticu și Bordea cu greșelile lui controlate, mimica și entuziasmul. La finalul reprezentației, când toate farfuriile se învârteau pe undițe, concurentul a primit 4 de DA și un loc în semifinală. „Un număr impecabil, cu greșeli controlate, totul în echilibru. Spectaculos!”, a spus Cătălin Bordea care pe tot parcursul numărului s-a implicat activ și l-a atenționat pe concurent de fiecare dată când o farfurie părea că urmează să cadă.

Andrei Filipinezu a fost taxat de jurații iUmor pentru stereotipurile neamuzante

Andrei Filipinezu este jumătate englez și jumătate filipinez, iar iubita lui este româncă. Tânărul a venit la iUmor în ediția difuzată pe 16 noiembrie 2024, însă nu a reușit să impresioneze. Concurentul a primit 3 de NU și un DA de la Cosmin Natanticu pentru încurajare. Cătălin Bordea i-a atras atenția că stereotipurile pe care le-a folosit pe post de glume sunt mai degrabă jignitoare.

Albert Louw, curizoități din lumea animalelor pe scena iUmor

Albert Louw a venit în sezonul 17 iUmor pentru a vorbi despre animale și despre obiceiurile lor. „Multe dintre obiceiurile oamenilor despre care se spune că sunt nenaturale, sunt de fapt foarte naturale”, a spus concurentul iUmor.

Albert Louw a vorbit despre subiecte sensibile precum homosexualitatea sau avortul, care se regăsesc în mod natural în rândul unor animale. Delia a fost încântată de momentul concurentului și a mărturisit că și ea cunoaște toate acele detalii inedite despre babuini, hiene, antilope și pești.

„Mie mi se pare că a fost un număr de stand-up senzațional, ești foarte priceput și ai atins niște subiecte foarte interesante la care recunosc că m-am gândit foarte des”, a spus Delia.

Concurentul a primit 3 de DA și un NU din partea lui Cheloo.

Andrian Moldovan, „stand-up popular” la iUmor

Andrian Moldovan, originar din Republica Moldova, a venit cu o premieră la iUmor: „Stand-up popular”. Tânărul de 21 de ani a vorbit despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și și-a încheiat momentul cu o bătută moldovenească. Deoarece Cheloo nu apreciază muzica folclorică a părăsit incinta înainte ca Andrian să înceapă să cânte. Delia și Cosmin Natanticu au dansat alături de concurent pe scenă, însă Cătălin Bordea nu a participat, nefiind un admirator al dansului. Andrian a primit un NU de la Cheloo și 3 de DA de la ceilalți jurați. Bordea a privit în public și a văzut pe chipurile doamnelor o nemulțumire față de posibilitatea ca el să dea un NU, așa că votul lui a fost unul pozitiv.

Marcelo Cobzariu și Silviu Biriș au fost Ciolacu și Ciucă la iUmor

Actorii Marcelo Cobzariu și Silviu Biriș au fost prezenți pe scena iUmor și au realizat un moment savuros interpretându-i pe Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Cei doi și-au împărțit Ministerele, până când Ciolacu a plecat cu brațul plin. Jurații iUmor au fost bucuroși să-i vadă pe cei doi actori prezentând un moment savuros și ironizând politica vremii.

Andrei Huțu, despre calcule și înșelat la iUmor

Andrei Huțu este cunoscut pe TikTok și a venit cu două videoclipuri regăsite pe această platformă. Concurentul iUmor a prezent un clip în care un tânăr spunea că nu crede că și-ar înșela iubita pentru 1 milion de euro și o tânără spunând că și-ar înșela iubitul pentru o mie de euro. Andrei Huțu a făcut calcule pentru a arăta cât ar câștiga un om pe lună timp de 30 de ani dintr-un milion de euro. Jurații au votat momentul cu 4 de NU.

Garry Cozma, număr de magie la iUmor

Garry Cozma a venit în sezonul 17 iUmor și a spus că prezintă „un număr de magie, levitații scamatorii, apariții, dispariții și hipnoză”. Concurentul a avut nevoie de voluntari pentru a-l ajuta să-și facă numărul. Concurentul a primit 3 de DA și un NU din partea lui Cheloo. Cătălin Bordea a spus că deși nu-i plac numerele de magie, îi plac lucrurile stupide.

Maria Câreci, invitată la rubrica iReal de la iUmor, sezonul 17 episodul 10 din 16 noiembrie 2024

La rubrica iREAL Maria Cârneci a spus povești savuroase din cei 40 de ani de carieră. La o nuntă a greșit locația și a cântat la evenimentul de lângă, la alta a ajuns mai devreme cu o săptămână, iar la alta s-a întâlnit la o benzinărie cu Petrică Mîțu Stoian, iar un nuntaș care ieșea „pe șase cărări” de la o nuntă și i-a văzut le-a reproșat că au venit târziu. Jurații iUmor au fost fermecați de poveștile haioase ale artistei. „Nici podul de la Cernavodă nu poate ține toate poveștile pe care le am eu!”, a mărturisit interpreta, iar Delia a recunoscut că: „Poveștile artiștilor care cântă la nunți sunt, de fiecare dată, cele mai savuroase!”.

Citește și: iUmor, 2 noiembrie 2024. Doru Octavian Dumitru, show de zile mari. Ce concurenți au uimit și cui i-a dat Cheloo wild card-ul

Audițiile iUmor sezon 17 s-au încheiat

Audițiile iUmor s-au încheiat! Urmează 2 semifinale, iar prima va fi săptămâna viitoare. Cel de-al 17-lea sezon iUmor – Nu e ce vezi la televizor a avut premiera toamna aceasta pe Antena 1 şi în AntenaPLAY și promite să fie unul savuros, plin de momente neaşteptate momente de umor, dar și de surprize, printre care și o nouă rubrică.

Cosmin Natanticu, Delia, Cătălin Bordea și Cheloo au pornit, și de data aceasta, în căutarea celui mai amuzant concurent al sezonului, iar lor li s-au alăturat actrița Oana Dragne și Andreas Petrescu, actor, scenarist și omul din spatele textelor de la iUmor. Împreună, prezintă rubrica iReal, care încheia fiecare ediție iUmor cu o poveste senzațională, spusă de câte un nume mare din industrie, dar și de oameni pe care nu te-ai aștepta să-i vezi la iUmor.