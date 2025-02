X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Ce concurenți au urcat pe scenă în a doua ediție. Momentele se văd în AntenaPLAY

X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România, a continuat duminica aceasta, de la 20:00, pe Antena 1, cu o mulţime de surprize, dar și concurenți care i-au impresionat pe jurați. Iată ce s-a întâmplat în a doua ediție a noului X Factor!

Într-un decor cu totul şi cu totul nou, absolut spectaculos, concurenţi senzaţionali, cu povești incredibile de viață, au venit să îi convingă pe Delia, Puya, Ştefan Bănică şi Marius Moga că sunt pregătiţi să aducă în faţa telespectatorilor un spectacol de neuitat. De partea cealaltă, prezentatorii Adelina Chivu şi Mihai Morar au făcut ca emoţiile concurenţilor să ajungă până în casele telespectatorilor.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Bumb Francesa l-a cucerit pe Ștefan Bănică cu vocea ei puternică

Bumb Francesa vine din Cluj-Napoca și are 17 ani. Adolescenta face canto și studiază la un liceu de muzică din Cluj, iar, secundar, cântă la pian.

Bumb Francesa a ales să interpreteza piesa „I see red”. Când a deschis gura, concurenta i-a lăsat mască pe jurații Noului X Factor.

„(...) Mi-aș dori tare mult să fii în echipa mea! Ești una dintre cele mai bune voci, dacă nu, chiar cea mai bună voce pe care am auzit-o până acum în acest sezon, la X Factor. Felicitări! Ești excepțională!”, i-a spus Ștefan Bănică, după momentul splendid, iar Marius Moga a sfătuit-o: „ (...) Ai ureche muzicală bună, dar emoția personală nu a fost neapărat prezentă, dar poți să lucrezi la asta foarte ușor doar căutând la fiecare piesă pe care o alegi o situație din viața ta”.

Bumb Francesa a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Cicio Elizabeth s-a afirmat pe scenă cu notele muzicale pe care le-a atins

Cicio Elizabeth vine din „inima Banatului”, din Timișoara și, prin intermedul experienței X Factor, își dorește să își facă vocea auzită. Înainte de a cânta, concurenta i-a spus Deliei că se știu de pe TikTok, acolo unde ea postează în mod activ.

Elizabeth și-a descoperit vocea în corul bisericii penticostale, dar, din cauza mediului conservator, și-a început propriul drum muzical, în speranța că așa se va afirma. Prima dată a cântat într-un pub de karaoke, o experiență definitorie pentru ea.

„La X Factor aș putea să-mi duc vocea la un alt nivel”, a spus concurenta la testimoniale, în noua ediție X Factor din 2 februarie 2025.

Cicio Elizabeth a ales să cânte piesa „Boomerang”, iar jurații au fost mai mult decât cuceriți de vocea sa: „Mi-a plăcut tot vibe-ul acesta jungle, foarte wild, sălbatic”, i-a transmis Delia, iar Marius Moga a completat: „ (...) Mi-a plăcut mult intervenția de păsări tropicale din Uruguay și ce mi-a plăcut cel mai mult e că tu ai trecut prin mai multe emisii muzicale”.

După un tir de aplauze și încurajări, Cicio Elizabeth a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Florin Ciobanu, cel mai romantic concurent de pe scenă. Delia: „Pare că e din alte timpuri!”

Florin Ciobanu are 18 ani și este un romantic incurabil, care adoră să compună piese și „să scrie despre iubire”. Concurentul a primit cel mai puternic exemplu de dragoste adevărată chiar de la părinții săi.

Cu toate că își dorește să studieze la Facultatea de Politehnică, Florin Ciobanu se exprimă cel mai bine prin muzică. Pe jurații Noului X Factor i-a încântat cu piesa „Rocket Man”. La finalul melodiei, Marius Moga, Puya, Delia și Ștefan Bănică s-au ridicat în picioare: „Cam despre asta e vorba! Te așteptam! Ai umplut scena prin prezența sa!”, a jurizat Ștefan Bănică, iar Puya i-a zis: „S-a văzut că erai în melodie și chiar mi-a plăcut mult!”.

Delia și Marius Moga, în schimb, au rămas impresionați de maturitatea de care dă dovadă la o vârstă atât de fragedă: „Un aer retro! Pare că e din alte timpuri!”

Așadar, Florin Ciobanu a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Trupa Three Voicez a urcat pe scenă cu un mash-up muzical. Marius Moga: „Îmi face capul așa!”

Trupa Three Voicez a urcat pe scena X Factor, în ediția din 2 februarie 2025, cu un mash-up muzical, care i-a făcut pe jurați să se uite lung.

„Îmi face capul așa!”, a spus Marius Moga, care a adăugat la final: „N-a sunat ca o trupă, a sunat ca și cum trei oameni au vrut să dea audiții, în același timp. Mie mi s-a părut un ghiveci. Ați vrut să dovediți prea mult dintr-o dată și în același timp”, iar Puya l-a aprobat pe colegul său: „ (...) A părut că dădeam scroll pe TikTok”.

Delia și Ștefan Bănică, pe de altă parte, ar fi fost mult mai impresionați dacă trupa ar fi tratat momentul ca pe o parodie.

Three Voicez au primit patru de „NU”.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Sharon Varga Cristal, direct din cartier, pe scena X Factor: „De multe ori mâncam pâine cu apă și zahăr”

Sharon Varga Cristal este din Oradea, are 16 ani și o poveste de viață tristă. De mică, ea a fost crescută de frații ei.

„Am trei frați mai mari și am fost foarte mult în cartier, mai mult pe străzi. Viața de cartier e o viață pe care nu oricine e în stare să o suporte: droguri, arme, bani murdari... Oamenii încearcă să supraviețuiască prin orice mod posibil. Nu știi niciodată dacă fratele chiar ți-e frate sau prietenul îți e prieten (...) Acesta este mediul în care am crescut. Frații mei mereu m-au apărat și mereu au fost lângă mine și datorită lor am reușit să trăiesc în viața de cartier și să mă întârească lucrul acesta... Să-mi deschidă ochii și să văd că viața nu e doar roz”, a spus concurenta și a adăugat: „(...) Pentru noi, mama a fost și mama și tata. Când eram mică, era tot timpul la lucru. Lucra de noapte, la fabrică. Acum lucrează în două locuri (...) Nu se plânge, dar văd pe ea că e greu”.

Concurenta a mai dezvăluit că au fost perioade în care a trăit la limita subzistenței: „De multe ori mâncam pâine cu apă și cu zahăr, dar pentru mine nu a contat, pentru că eram cu mama și cu frații mei”.

Drumul spre muzică și, în cele din urmă, spre X Factor i-a fost pavat de mama ei: „Ea e salvarea mea! Este eroina mea!”, a mai spus Sharon, care își dorește să o răsplătească pe mama sa pentru toată grija pe care i-a purtat-o: „Singurul meu scop este să o fac pe mama mândră. Să ajung undeva cu muzica și să pot să îi spun: Gata! De astăzi nu mai lucrezi!”

Sharon Varga Cristal a cântat pe scena X Factor melodia „Povești de familie”, iar pe Puya l-a lăsat fără cuvinte: „Bravo! Foarte frumos! (…) Mi-a plăcut foarte mult atitudinea (…) Mi-ai dat o lecție!”.

Delia a declarat: „Mamă, cât patos!”

Sharon Varga Cristal a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Emanuel Mirea, solistul trupei Stigma, a revenit pe scenă, iar Marius Moga a zis: „Timbrul tău e la fel de valabil ca atunci!”

Emanuel Mirea, solistul trupei Stigma, a revenit pe scenă în cel mai nou episod X Factor. El şi colegul său, Cornel Sorian, făceau senzaţie la începutul anilor 2000 cu formaţia pop-rock Stigma, însă drumurile lor s-au separat.

În plină perioadă de succes, Emanuel a hotărât să îşi schimbe total viaţa şi să ia totul de la zero, într-o ţară complet străină şi într-un domeniu cu totul nou.

„Eram şi celebru, şi tânăr, aveam o situaţie, însă, la un moment dat, mi-am dat seama că le am pe toate astea şi, de fapt, nu am cel mai important lucru: o stare de împlinire!”, le-a povestit el juraţilor X Factor, atunci când aceştia l-au întrebat ce l-a determinat să ia o decizie atât de radicală în ceea ce priveşte cariera lui.

„Acum, viaţa mea e absolut normală. Îmi lipsesc scenele mari!” le-a mai spus Emanuel, a cărui apariţie pe scena X Factor este, înainte de toate, o mare provocare pentru el.

„Sunt conştient că sunt mulţi oameni care m-au văzut ultima dată când aveam 25 de ani, eram blond, cu plete, fără riduri şi ochelari de vedere! Vreau să inspir, să aduc bucurie, bucurându-mă de ceea ce iubesc cel mai mult!”

Acum, Emanuel Mirea este soț și un tată împlinit, iar, pe scena X Factor, a cântat melodia „Kiss from a rose”. Juraţii X Factor nu doar că l-au recunoscut pe Emanuel, ba chiar au depănat amintiri împreună: „N-are rost să mai vorbim, ai boală pe mine din 2004”, a dezvăluit amuzat Ştefan Bănică, iar Marius Moga a declarat: „Timbrul tău e la fel de valabil ca atunci!”.

Emanuel Mirea a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Chinapak Pascuta, concurenta thailandeză care a urcat pe scenă și a cântat „De la dela”

Chinapak Pascuta s-a mutat din Thailanda în România, iar acum locuiește în Baia Mare, fiind măritată cu un român. Cei doi au împreună o fetiță superbă.

„Trăiesc foarte natural. Am zece găini. Mă plimb cu fetița prin curte, mă joc cu ea, lucruri simple, dar sunt fericită. Am stabilit deja că rămânem aici. Fiica mea va merge la școală aici, va vorbi thailandeză, română și engleză (...) Sunt deja pe jumătate româncă. Sunt fata din Maramureș”, a declarat concurenta la testimoniale.

Chinapak Pascuta i-a lăsat mască pe toți când a ales să cânte în română piesa „De la dela”, dar pe ritmuri populare: „Ce mișto e!”, a spus Delia, care a adăugat: „Vocea ta sună minunat!”.

„Mi-a plăcut vibe-ul tău de când ai început să vorbești! Mi-a plăcut foarte mult cum ai cântat, glasul tău, energia ta!”, a jurizat și Ștefan Bănică.

Chinapak Pascuta a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Aurel Sabou a urcat pe scenă cu melodia „Doi feciori”

Aurel Sabou vine din Sălaj și este barman și frizer, dar își dorește să investească mai mult în muzică. Concurentul ia ore de canto în particular și speră ca în viitor să ajungă să studieze muzica.

Aurel Sabou a luat prin surprindere juriul X Factor când a început să cânte melodia „Doi feciori”: „Nu mă așteptam!”, au spus toți în cor.

Puya, în schimb, a fost mai drastic: „Au fost locuri în care nu mai erai pe ritm, în alte locuri era o răgușeală...”,iar Marius Moga a fost de acord cu el.

Aurel Sabou a primit trei de „NU” și un singur „DA” din partea lui Ștefan Bănică.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Maia Fluture a cântat în fața publicului piesa „Hit the road Jack”

Maia Fluture are 15 ani, este din Galați, iar la X Factor a venit alături de mama și bunica sa. Ea cântă de la patru ani, însă, practică și boxul.

„Visul meu e să cânt, dar să o fac pentru un public cât mai larg, pe zi ce trece”, a spus Maia Fluture în fața juraților.

Maia Fluture a ales să cânte piesa „Hit the road Jack”, iar pe Delia a fermecat-o de la primele acorduri. La final, juriul Noului X Factor s-a ridicat în picioare: „Ai cântat cu tot corpul!”, a zis Puya, iar Ștefan Bănică a declarat: „A fost foarte bine!”.

Delia, în schimb, a lăudat-o sub toate formele pe Maia, mărturisind că e concurenta ei preferată: „Mi-ar plăcea să fie a mea!”.

Maia Fluture a primit patru de „DA”.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Iosif Emanuel Wagner a venit pregătit să facă show cu piesa „Return to sender”

Iosif Emanuel Wagner este din Oradea, are 31 de ani și, așa cum declară, provine dintr-un neam de muzicieni austrieci. Concurentul a mărturisit că simte o legătură inexplicabilă cu Elvis Presley.

Iosif Emanuel Wagner a cântat piesa „Return to sender” de la Elvis Presley. Deși l-au lăudat pentru timbrul vocal, jurații Noului X Factor au simțit că momentul nu a fost dus până la capăt. De asemenea, ei nu s-au arătat foarte impresionați de transformarea concurentului: „Arăta ca un Elvis de Las Vegas... Acela care face nunți”, a zis Puya la testimoniale.

Iosif Emanuel Wagner a primit patru de „NU”.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Bianca Maria Dîrnea l-a emoționat până la lacrimi pe Marius Moga. Ce răspuns i-a dat

Muzica a fost întotdeauna cel mai mare sprijin pentru Bianca Maria Dîrnea. Concurenta în vârstă de 20 de ani s-a născut în România, la Brăila, dar s-a mutat de mică cu familia ei în Italia. Copilăria nu i-a fost ușoară printre străini.

„(...) Mie, uneori, mi-era și teamă să zic ce face mama sau tata, că mama făcea curățenie, tata făcea orice chestie: electrician, construia case. Nu mi-era rușine de ei, ci de ceea ce putea să gândească lumea. Ei din nimic mi-au dat multe. Mama este stâlpul casei și al meu, pentru că unde nu ajungeam eu, ajungea ea”, a spus concurenta la testimoniale, adăugând că mama ei a fost cea care a încurajat-o să vină la X Factor: „Doar cu muzica reușesc să mă exprim”.

Pentru că nu și-a permis să facă ore de canto sau să își cumpere un instrument, concurenta a învățat singură să cânte.

Pe scena talent show-ului de la Antena 1, Bianca a interpretat piesa „La notte”, iar pe Marius Moga l-a emoționat până la lacrimi. Ștefan Bănică a declarat și el: „Ai o simplitate în sensul bun al cuvântului și asta îmi doresc la X Factor (...) Felicitări!”

„Nu-mi vine să cred că ai cântat în fața publicului pentru prima oară anul acesta!”, a zis Puya, iar Marius Moga a adăugat: „Cânți muzica pe un font emotiv și nu e susținut de tehnică... Mai e de lucru, dar ai potențial!”

Cu toate acestea, Bianca Maria Dîrnea a primit trei de „DA” și un singur „NU” de la Marius Moga.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Robert Pascari a urcat pe scenă și a cântat „You`re my heart, you`re my soul”. Delia: „Ești foarte cameleonic!”

Robert Pascari avea 13 ani când a descoperit că poate să cânte, iar, tot ce a realizat până acum, se datorează muncii și talentului său. În prezent, concurentul în vârstă de 36 de ani trăiește în Londra, unde lucrează cu normă întreagă în pază și securitate. Când are timp, mai zugrăvește și case. Totuși, Robert își dorește să facă toată viața muzică.

Pe scena Noului X Factor, Robert Pascari a cântat piesa „You`re my heart, you`re my soul”, iar, la final, Delia a declarat: „Ești un personaj fantastic! Atitudinea cu care ai cântat, atitudinea pe care ai pus-o pe tine! Ești foarte cameleonic!”.

Ștefan Bănică, însă, nu a fost atât de impresionat de prestația concurentului.

Așadar, Robert Pascari a primit trei de „DA” și un „NU” de la Ștefan Bănică.

X Factor, sezonul 11, 2 februarie 2025. Trupa Taking Back August a urcat pe scenă și a cucerit: „Tu ai dreptul să te urci pe masă!”

Trupa Taking Back August a adunat mai mulți tineri talentați din țară, care își doresc să ajungă atât de sus în muzică, încât să nu mai fie nevoiți să lucreze în corporație și să își poată dedica viața muzicii.

Pe scena X Factor, concurenții au încheiat seara într-un mod absolut perfect, cântând piesa „Bring me the horizon”. Pe jurați i-au ridicat în picioare.

„Diferența dintre cel care s-a urcat pe masă și voi... Tu ai dreptul să te urci pe masă! Dreptul acesta se câștigă! Bine de tot! Așa, mă bucur că sunt la X Factor!”, a declarat Ștefan Bănică.

Trupa Taking Back August a primit patru de „DA”.

