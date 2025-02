Ce dietă a urmat Roxana Vancea pentru a slăbi și a avea silueta suplă pe care o are astăzi. Care e secretul ei

Roxana Vancea este una dintre cele mai cunoscute personalități din România, devenită faimoasă datorită aparițiilor sale pe micul ecran și a activității intense pe rețelele de socializare.

Fostă asistentă TV, Roxana a atras mereu atenția prin energia sa debordantă, naturalețe și dedicare față de stilul de viață sănătos. De-a lungul anilor, a trecut prin transformări remarcabile care au impresionat publicul și au inspirat multe femei.

Roxana Vancea, într-o formă fizică de invidiat la 34 ani

Roxana Vancea și-a început cariera publică ca asistentă în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani,” unde și-a câștigat rapid popularitatea datorită atitudinii sale joviale și carismei. Rolul său în emisiune i-a adus notorietate, iar acest lucru a deschis ușile pentru alte proiecte media.

Citește și: Roxana Vancea, video-ul incendiar care i-a făcut pe fani să spună ca e cea mai sexy apariție a ei. Cum a apărut pe Instagram

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După perioada petrecută la „Neatza,” Roxana s-a dedicat unei cariere în fitness, devenind antrenor personal. Transformarea ei fizică și dragostea pentru sport au devenit vizibile pe rețelele de socializare, unde Roxana împărtășește frecvent antrenamente, sfaturi despre stilul de viață sănătos și rețete pentru o alimentație echilibrată.

Această tranziție către lumea sportului i-a adus și mai multă apreciere, fiind văzută ca o sursă de inspirație pentru cei care își doresc să își schimbe stilul de viață.

Acum, în vârstă de 34 ani, mama a doi copii, Roxana a dezvăluit care e secretul siluetei ei de invidiat și a împărtășit cu urmăritorii ei ce mănâncă în fiecare zi pentru a se menține în formă.

„Ca toată lumea, îmi doresc anul acesta să fac schimbări, să îmbunătățesc «chestii» la mine așa că am început și eu antrenamentele la sală. Pentru că Zian a mai crescut și stă cumințel, am început să-mi iau și cliente, până acum am avut doar online. Însă, spre surprinderea mea, la online am avut rezultate super wow.

De vara trecută am făcut un program de antrenamente pentru acasă, pentru mămicile care nu au timp să ajungă lasală sau nu își permit să plătească un antrenor personal și, sincer, am avut rezultate foarte frumoase”, a declarat Roxana Vancea pentru Click!.

Ea a subliniat care e importanța dietei atunci când îți dorești să slăbești, spunând că se completează cu antrenamentele la sală, jucând un rol foarte important.

„Dieta este 70% în orice proces de slăbire. Dieta mea și cea pe care o recomand și clientelor e formată din 3 mese și 2 gustări.E o dietă low carb, dar unde slăbești cumva mâncând, nu te înfometezi. Hidratarea e foarte importantă și pentru digestie și pentru celulită și calitatea pielii ”, a mai zis Roxana.

Despre mesele zilnice, fosta asistentă TV a spus că se bazează foarte mult pe proteine.

„Ca și exemplu de meniu, dimineață aleg o omletă din patru albușuri și un gălbenuș, cu un avocado lângă ea. Gustarea poate să fie un măr. La prânz, piept de pui la grătar cu salată de varză, iar ca gustare: 6/7 caju și/sau 2/3 nuci. Cină este formată dintr-o salată iceberg cu o conservă de ton, roșii cherry, măsline și ce legume îmi mai plac în ea. Sau un pește la cuptor cu sparanghel sau cu cartof dulce”, a mărturisit Roxana Vancea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Roxana Vancea și Dragoș Paiu s-au căsătorit religios. Imagini cu vedeta în rochie de mireasă în timpul ceremoniei

În plan personal, Roxana Vancea trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de Dragoș Paiu, cu care s-a căsătorit în 2019. Relația lor este una foarte apropiată, iar cei doi sunt deseori văzuți împărtășind momente din viața lor pe rețelele de socializare.

Roxana este și mamă vitregă pentru fiul lui Dragoș, iar această experiență i-a oferit un sens nou al vieții și al familiei.

De asemenea, în noiembrie 2021, Roxana a devenit mamă pentru prima oară, aducând pe lume un băiețel, Zian. Rolul de mamă a completat-o, iar aceasta a vorbit adesea despre echilibrul pe care îl găsește între carieră, familie și pasiunea pentru sport. Roxana a demonstrat că este posibil să îmbini armonios toate aceste aspecte, păstrându-ți sănătatea și energia.

Transformarea fizică a Roxanei Vancea a fost subiect de interes pentru mulți fani și admiratori. Deși a fost mereu activă, Roxana a povestit că schimbările drastice în stilul său de viață au apărut odată cu înțelegerea importanței unei alimentații corecte și a unei rutine bine stabilite de antrenament.

Pe lângă antrenamentele clasice, Roxana s-a dedicat practicilor de yoga și stretching, care o ajută să-și mențină flexibilitatea și să-și îmbunătățească postura. De asemenea, Roxana a povestit că sportul nu este doar un mijloc de a arăta bine, ci și o formă de terapie pentru corp și minte, un mod de a se deconecta de la agitația cotidiană.

Roxana continuă să inspire prin autenticitate și prin exemplul personal. Povestea ei demonstrează că, indiferent de provocările întâmpinate, cu perseverență și încredere în tine, orice este posibil.

Citește și: Roxana Vancea face pasul cel mare. A găsit deja rochia ideală: „Când am pus-o pe aia s-a făcut liniște!” Când va avea loc cununia