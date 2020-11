iUmor 29 noiembrie 2020. Explozie de energie și glume pe bandă rulantă. Florin Ristei, roast-ul la care vei râde cu lacrimi

Juratul X Factor, a făcut un roast cu totul special în platoul iUmor, la care jurații nu s-au putut opri din râs: "Nu am vrut să vin până acum pentru că am simțit că nu am cum să vorbesc cu voi de la egal la egal, acum bănuiesc că știți sau poate nu știți: sunt și eu jurat. Nu vreau să vă perii, dar cred că sunt dovada vie că nu-ți trebuie prea multă carte ca să fii în juriu", spune Florin Ristei.

Cel de-al nouălea sezon iUmor se apropie de final, dar nu înainte a-și răsfăța fanii cu o ediție specială de roast, difuzată în această seară de duminică, 29 noiembrie, dată la care Antena 1 aniversează 27 de ani de existenţă pe piaţa media.

"Cheloo este un tip care știe exact ce vrea în viață, vrea să enerveze oameni și îi iese și foarte bine. Cică te-ai supărat, odată, la tine acasă, că nu te-a recunoscut cineva", spune Florin Ristei despre jurat.