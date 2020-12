iUmor 2020, Semifinala. Bianca Sasu i-a găsit pereche papagalului Nuc. Bendeac: “Când mai rămâne o sămânță, ne putem lupta și noi”

“Zic să ne împrietenim”, a spus Mihai.

“Uite, mă, o păsărică care-ți mănâncă din palmă!”, a exclamat Cheloo.

Văzând papagalii cum se luptă pe o sămânță, Mihai a adăugat:

“Când mai rămâne o sămânță, ne putem lupta și noi”.

“Bendeac a colaborat mai mult cu papagalii că domnișoara nu era de față”, a adăugat Cheloo.

“Cred că îmi vrea inelul”, spue Bendeac despre Lila care i-a luat inelul de pe deget.

“Dacă rămâi cu cadrul ală cu inelul, putea fi o cere în căsătorie atât de frumoasă!”, spune Delia visătoare.

Un singur jurat a fost impresionat de Bianca

“Domnișoară, ați greșit emisiunea. Nu am avut un moment de dresej cu adevărat reușit până acum și am avut chiar și câini, am avut și bărbat pe lesă”, i-a spus Cheloo concurentei, fiind nedumerit de ce a venit.

“Mi se pare că a venit cu aceleași 2-3 mizeriuțe, conotații sexuale, aceeași legătură între pasăre, papagal și bărbat”, a mai complete Cheloo.

“Te-am visat cred că două săptămâni, încontinuu, în fiecare seară”, i-a mărturisit Bianca lui Mihai Bendeac, când acesta a întrebat-o ce a mai făcut în ultima vreme.

“Cum era visul?”, întrebă Mihai, iar Delia era interesată dacă Mihai era îmbrăcat. Concurenta a răspuns afirmativ și a spus că visul a marcat-o foarte tare. Ea a descris că Mihai se afla lângă o ușă cu multe geamuri, la intrare într-un beci și o aștepta pe ea.

“E clar! Mierlesc!”, a spus Mihai.

Întrebată fiind ce s-a întâmplat apoi în beci, Bianca a răspuns fâstâcită:

“Cred că m-a pupat”.

“Păi poate să o pupe și aici”, a completat Cheloo, invitându-l pe Mihai să o facă.

Atunci publicul a început să strige către Mihai, încurajându-l să o pupe.

“M-a rugat bunică-mea să nu mai pup nicio fată”, a mărturisit Mihai.

“Mihai nu îndrăznea, ea nu îndrăznea și dorința era acolo. Hai, sperie-mă!”, a adăugat Cheloo.

Pentru că Bianca nu dorea să dea niciun răspuns, jurații au votat și din păcate ea nu și-a primit voturile pentru a merge mai departe în finală.

“Finalul a frânt aripi”, a spus Șerban Copoț din culise.

“Nu mai are curajul de altă dată”, a completat Delia, vorbind despre Bendeac.

