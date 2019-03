„iUmor”, lider detașat de audiență! Jurații, uimiți de calitățile lui Vasi Borcan: ”Este omul care are nota 12 la autoironie!”

Cea de-a doua ediție iUmor din acest sezon, difuzată asearã, în intervalul 19:59 – 22:57, la Antena 1, a fost lider detaşat de audiență, atât pe publicul comercial din mediul urban, cât și la nivelul întregului public din mediul urban şi la nivel național. Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time, situat între 19.00-23.00, pe toate categoriile de public.

Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, emisiunea s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 7,8 puncte de rating și 21.3% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv cu o medie de 6,7 puncte de rating şi 18.3 cotă de piaţă.

Lider absolut de audienţã şi la nivel urban, iUmor a înregistrat o audiență medie de 7,1 puncte de rating și 15.3% cotă de piață, în timp ce următoarele poziții au fost ocupate de Kanal D și Pro Tv.

Și la nivelul întregii populații a țării, show-ul jurizat de Delia, Cheloo şi Mihai Bendeac a fost lider detaşat, cu o audiență medie de 8.2 puncte de rating și 16.9% cota de piață, în vreme ce poziţia secundã a fost ocupatã de Kanal D cu 6.8 puncte de rating şi 14% cotã de piaţã. Pro Tv a ocupat abia locul trei, cu doar 6.4% puncte de rating și 13.1 % cota de piață.

În minutul de aur, 21:11, peste 1,8 milioane de telespectatori la nivel național urmăreau producția Antena 1. Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time (19.00-23.00), pe toate categoriile de public. În intervalul cuprins între 19.00-23.00, Antena 1 a înregistrat pe publicul comercial o medie de 7,1 puncte de rating și 19.9% cota de piață. La orașe, postul s-a menținut pe primul loc cu o audiență medie de 6.4 puncte de rating și 14,1% cotă de piață, iar la nivelul întregii populații a țării, Antena 1 a fost lider în prime time cu o audiență medie de 7,5 puncte de rating și 15.5 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea.

Un număr de stand-up susținut de Vasi Borcan a fost cel care i-a amuzat, dar i-a și pus pe gânduri, seara trecută pe jurații iUmor, în cea de-a doua ediție a emisiunii din cel de-al șaselea sezon.

Seara a fost deschisă de invitatul special Nelu Cortea, o mai veche cunoștință a celor trei jurați, și continuată cu primele concurente, surorile Ana și Monica Odagiu, cunoștințe mai vechi ale lui Mihai Bendeac. ”Ana e o bună prietenă a fostei mele logodnice, iar Monica este o actriță foarte bună alături de care am lucrat”, a explicat acesta. Surorile Odagiu s-au dovedit amândouă foarte talentate, iar numărul lor a fost apreciat de cei trei jurați în unanimitate. ”Mi-a plăcut că a am avut parte de stand-up comedy fără înjurături, este foarte rar la iUmor și în stand-up în general”, a spus Cheloo.

Aceeași unanimitate, dar pe un vot negativ, a obținut-o și Viorel Țicu, un bucureștean care a venit la iUmor însoțit de cocoșul său Codin. Emoționat, proprietarul păsării a uitat ce avea de zis, de făcut și, până la urmă, a renunțat la numărul său. ”Ce am înțeles din numărul cu cocoșul este că nu a fost”, a spus Mihai Bendeac.

De o cu totul altă reacție a avut parte Vasi Borcan, un bărbat din Iași care la vârsta de 12 ani a fost imobilizat în scaun cu rotile din cauza unei distrofii musculare, dar care, în ciuda faptului că și-a pierdut forța fizică, a dovedit o tărie psihică extrem de rară. ”Viața m-a pus în situația de a-mi înfrunta temerile, reținerea, rușinea chiar”, a spus Vasi, care pentru numărul său de stand-up s-a bazat pe autoironia sa și a glumit pe seama neajunsurilor de care se lovește în viața de zi cu zi. ”Vasi este omul care are nota 12 la autoironie la iUmor! A venit cu niște glume care pe mine m-au șocat. Eu nu sunt genul de om care să se omoare la vederea omului, nu am simțit compasiune, am apreciat obiectiv că omul a avut glume foarte reușite”, a mărturisit Cheloo, care s-a arătat fanul declarat al lui Vasi. ”La capitolul stand up și autoironie ați mers foarte departe Îți trebuie foarte multă forță interioară ca să faci asta, de aceea sunt deja fan! Aveți toate aprecierile mele sincere!”.

Mai mult, actorul Mihai Bendeac i-a mărturisit și el că puterea de care dă dovadă Vasi îl inspiră. ”Ați avut un material foarte bun și vreau să vă mulțumesc pentru că, în astfel de situații, îmi dau seama cât de penibil sunt, cât de ridicol sunt ca om atunci când, ca o divă proastă, încep să mă plâng și să spun că am un milion de probleme. Aproape sigur că nu mă voi schimba, o să rămân același idiot, dar vă mulțumesc că mi-ați reamintit că sunt o divă proastă uneori și că sunt penibil atunci când sunt depresiv”, a spus Mihai.

Silviu Gherman este concurentul față de care atât Delia, cât și actorul Mihai Bendeac își declară toată admirația. ”Eu știu exact cine ești, ce faci, te-am urmărit de-a lungul timpului. El face ceva ce nu seamănă cu nimic din ce ar face oricine altcineva!”, a spus Bendeac după numărul lui Silviu, chiar dacă cei prezenți nu s-au arătat foarte impresionați. ”Nu știu dacă știi, dar eu sunt fanul tău numărul 1!”, i-a dezvăluit și Delia lui Silviu Gherman, lucru care l-a făcut pe Cheloo să își piardă răbdarea. ”E păcat să fi venit până aici cu chestia asta, pentru mine a fost foarte rău. Dacă tu treci mai departe și poți fi votat, înseamnă că eu pot să câștig iUmor. Nu am niciun merit, dar vreau! De ce i-ați dat, mă, DA? A fost cel mai slab concurent posibil! Chiar și Melcul a fost senzațional!”, a spus juratul revoltate de decizia colegilor săi.

De altfel, pentru a sublinia cât de slab i s-a părut numărul lui Silviu Gherman, Cheloo a decis să îi dea un DA de încurajare lui Alexandru Hampu, un concurent care în mod normal nu ar fi avut nicio șansă. Acesta s-a întrerupt de mai multe ori din cauza emoțiilor, dar cu toate acestea, a primit un vot. ”Android este simbolul acestui sezon, nu există concurent mai prost decât el!”, a spus Cheloo.

Antoanela Căpitănescu, următoarea concurentă, nu a mai fost însă la fel de norocoasă, iar numărul său acrobatic, deloc umoristic după cum chiar ea a recunoscut, nu a primit niciun vot din partea celor trei jurați.

De partea cealaltă, Livia Marinescu a dat dovadă de îndrăzneală după ce i-a cerut lui Mihai Bendeac să facă parte din numărul său, fără ca acesta să știe despre ce e vorba. ”Sunt extrem de timid, de anxios, îți dai seama cum mă simțeam eu acolo legat de scaun cu fata care dansa pe lângă mine?”, a spus acesta la final, când a primit și un cadou mai puțin obișnuit! Tânăra i-a lăsat ca amintire un obiect vestimentar, mai exact o piesă de lenjerie intimă! Cu toate acestea, actorul nu i-a dat votul său, spre deosebire de Cheloo și Delia, care s-au arătat mult mai binevoitori cu Livia.

În fiecare sâmbătă, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea de jurizat numerele unor concurenți neașteptați, din întreaga lume, dar vor fi nevoiți să se reîntâlnească și cu unii pe care sperau, probabil, să nu îi mai vadă vreodată. Iar pentru situațiile controversate în care unul dintre cei trei era supărat că un concurent nu a fost suficient de bun pentru a obține suficiente voturi, se întrevede o soluție – jurații vor putea folosi o ”carte verde”, care le va da ocazia să devină antrenori pentru un concurent și să îl ajute să revină cu un număr mai bun!

Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediții va fi anunțat luni, în cadrul emisiunii Observator 16.00, și se va califica direct în finală!

Mai mult, în fiecare săptămână, fiecare emisiune iUmor va fi însoțită de o ediție specială, distribuită exclusiv pe AntenaPlay.ro, unde abonații pot vedea tot ce se întâmplă în culise și vor avea acces nelimitat și necenzurat la numere integrale din cel de-al șaselea sezon și momente care nu s-au văzut la televizor.

Sursa:Kantar Media Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-urile 18-49 Urban, All Urban si National Perioada 2 martie 2019

