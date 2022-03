iUmor sezonul 12, 6 martie 2022. Adi Hădean, roast-ul cu tente culinare pentru Răzvan Exarhu. Asemănarea lui cu Mihai Bendeac

Adi Hădean a urcat pe scenă încrezător, gata să îl impresioneze pe Răzvan Exarhu. Când l-a văzut, Răzvan a mărturisit că s-a bucurat să îl vadă, mai ales pentru că lui îi place foarte mult când ei fac mișto unul de altul.

“Nici emisiunea de la radio nu e pentru toți oamenii, nici mâncarea pe care o făcea el la restaurant nu era pentru toți oamenii”, spune Adi Hădean despre Răzvan.

“Deși știu că el poate să ducă multe, unele glume din acest rost s-ar putea să fie mai greu de digerat”, spune Adi în culise.

Când a intrat în scenă, prima remarcă a bucătarului a fost despre felul în care arată platoul.

Adi Hădean, roast-ul de zile mari cu tente culinare

“A venit Exarhu și a zis “hai că vă fac un platouaș”?”, a zis Adi Hădean.

Adi Hădean a povestit că el și Răzvan se cunosc de foarte mulți ani. Prietenia lor poate fi comparată cu o sticlă de vin.

“El ar fi terminat-o demult. De două ori. Așa cum a făcut de altfel cu Radio Guerilla, cu restaurntul pe care l-a avut și cu simțul umorului”,spune Adi Hădean.

Citește și: iUmor sezonul 12, 27 februarie 2022. Radu Pietreanu, glume despre femeile din viața lui. “Este prima oară când am plâns de râs”

Chef-ul a spus că numele restaurantului lui Exarhu, care în traducere înseamnă melc, poate sugera cât de rapid a învățat el să gătească.

“Azi îl văd în juriu lângă Mihai Bendeac și mă bucur pentru că foarte multă lume îi aseamănă. Sunt oameni de succes, au scris cărți amândoi, sunt și singurii care le-au citit. Și unul, și altul au spirit, numai că al lui Răzvan vine din interior, iar al lui Mihai vine dintr-un colt întunecat al camerei. Răzvan a vrut să facă facultatea de limbi rare, Mihai făcea de limbi dese, însă sunt și diferențe destul de clare. Lui Mihai îi sună dimineața deșteptătorul, Răzvan nu are nevoie de așa ceva. E deștept de mic. Plus că singura alarmă pe care o suportă este cea a frigiderului care anunță că s-a răcit șampania destul de tare”, a mai spus Adi Hădean.

Adi și Răzvan au gătit împreună și au filmat mai multe retete.

“E un tip boem, idealist și știe să povestează toate lucrurile la care crede că se pricepe”, a mai spus Adi Hădean.

Chiar dacă zice Adi că mereu îl ajută pe Răzvan cu sfaturi de gătit, de fapt lui chiar îi place cum gătește prietenul său.

“Pot să vă spun cu mâna pe inimă, chiar am crezut că am Covid, și încă nu se știa de Covid”, a zis Adi Hădean.

Pentru că a vrut să o ia la roast și pe Delia, Adi a găsit o asemănare între el și Delia.

“El gândește out of the box, așa cum Delia gândește out of the botox”, a menționat Adi Hădean.

Citește și: iUmor sezonul 12, 27 februarie 2022. Claudia Amuzică, cerere în căsătorie de la Mihai Bendeac. Ce a răspuns. "Nu glumesc!"

Adi a mai povestit despre prietenul său că e foarte greu să îl enerveze cineva pentru că el are un calm englezesc.

“Poate să îl pui pe Cheloo să cânte melodiile Deliei cu vocea lui Bendeac. Sau orice melodie cu vocea proprie”, a mai zis Adi Hădean.

“Glumele noastre despre felul în care gătim eu sau el sunt o bucurie”, a spus Răzvan Exarhu.

Despre iUmor sezonul 12, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Sezonul 12 iUmor a revenit pe micile ecrane! Telespectatorii au așteptat cu sufletul la gură să afle identitatea celui de-al patrulea jurat al show-ului și au avut parte de o super-surpriză: Mihai Bendeac, Delia și Cheloo au un coleg diferit în fiecare ediție.

Telespectatorii vor descoperi în fiecare etapă noi vedete, care vor nota numerele de stand-up, magie, acrobații, teatru sau mimă alături de cei trei jurați iUmor. Ca de obicei, edițiile necenzurate iUmor sunt disponibile pe AntenaPLAY, iar Vlad Drăgulin aduce pentru public iMai Mult Umor, o emisiune-pamflet care îl va avea în prim-plan pe omul politic Vadim Tudor.

Pentru fanii show-ului, a1shop.ro are o categorie dedicată emisiunii iUmor, de unde cei mai mari fani își pot achiziționa produse originale brand-uite.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00.

În Marea Finală a sezonului 12 iUmor vor merge 12, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.