iUmor sezonul 13, 11 septembrie. Florentin Păune i-a „adormit” pe jurați. „Pe el îl distrează chinul nostru”

Florentin Păune are 23 de ani și s-a apucat recent de stand-up comedy. Întrebat cu ce se ocupă în viața de zi cu zi, tânărul a răspuns deschis: „Mai nimic”. A vrut să mai participe în trecut la iUmor, însă abia acum și-a găsit curajul. A explicat că a testat materialul pe un oarecare public, iar acum e pregătit sa apară și la televizor.

Florentin Păune, numărul care i-a adormit pe jurați. Doar chef Bontea s-a distrat!

Florentin Păune a dezvăluit că are emoții. „Încerc să fac stand-up. Am fost la open-mic-uri de 4, 5 luni. Dar am simțit că vreau să trec la nivelul următor”, a spus el.

„Nu știu cum să încep un material de stand-up și sunt prost”, a început concurentul momentul.

„A urcat pe scena iUmor foarte dezorientat”, a zis Cheloo la testimoniale.

„Nu vreau să cred despre mine că sunt prost, dar studiile mele sunt la nivelul Bruxelles, adică varză”,a mai spus el, însă publicul nu a reacționat.

În timp ce conucrentul își zicea glumele, Cheloo a închis ochii și s-a prefăcut că doarme. Din păcate, numărul nu i-a animat deloc pe cei prezenți, iar în platou a cam domnit plictiseala.

„Cel mai rău la iUmor e un om candid, drăguț și de bun simț, care face ceva foarte plictisitor (..) la iUmor când e rău, e rău. E mai rău ca la orice altă emisiune din lume”, a zis Mihai la testimoniale.

„Au fost câteva minute bune în care nu mișcai”, a glumit chef Sorin Bontea, juratul surpriză, cu Mihai Bendeac.

Actorul a imitat apoi comportamentul Deliei în astfel de momente, iar despre Cheloo a zis că se consolează cu faptul că îi intră banii de la emisiune când dă de un astfel de număr care nu le trezește deloc interesul.

„Eu sunt și sărac. (..) nu cred că o să scap de sărăcie la cum merge seara până acum”, a glumit și concurentul pe seama sa.

Jurizare Florentin Păune, la iUmor sezonul 13

Cheloo a început cu un șir de ironii la adresa concurentului. „După atâtea minute pierdute…Ești extraordinar, avem nevoie de tine. Vei fi alături de noi până în finală”, i-a zis Cheloo, ironic. „Este de departe cel mai slab număr de stand-up din acest sezon”, a continuat el.

„Cătăline, nu asta e calea corectă”, i-a zis Mihai Bendeac lui Cheloo. „Nu s-a râs. Dar deloc”, a continuat și Delia.

„În momentul ăsta este moartea televiziunii”, a continuat Mihai.

Sorin Bontea le-a zis colegilor săi că se amuză pe seama reacțiilor lor când apar în platou astfel de momente. „Pe el îl distrează chinul nostru”, a zis Mihai Bendeac.

„Și dacă au concurenți buni, n-o să ți-i aducă. Pai cine te-ar mai vedea vorbind singurel?”, a mai glumit Sorin Bontea cu Mihai Bendeac.

Florentin Păune a primit trei voturi negative și unul singur pozitiv, venit din partea lui Sorin Bontea, care s-a amuzat de „chinul” colegilor săi.

„A fost o situație maro. Am fobia plictiselii. Mă doare fizic”, a mai zis Mihai Bendeac, la testimoniale.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat 0săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.