iUmor sezonul 13, 18 septembrie. Roc Roc It, show amuzant, dar periculos. Nimeni nu s-a așteptat la ce a urmat: „Nu cred”

Roc Roc It este din Berlin, Germania, și nu și-a dezvăluit numele real. „De la o vârstă fragedă am făcut spectacole de magie. Din 1999 am spectacole mereu, la modul profesionist”, a spus el. În prezent însă, a decis să renunțe la magie. „Îmi place să fac lucruri adevărate. Cât timp oamenii râd, nu simt nicio durere”, a mai spus el.

Roc Roc It, show în toată regula pe scena iUmor, sezonul 13

Concurentul a dezvăluit că în prezent călătorește prin toată lume și face spectacole stradale sau în teatre. Încă de cum l-au văzut, prezentatorii au zis că se așteptau sa fie un moment dureros. Roc Roc It a atras atenția și cu tatuajele, în special cel de pe față, din jurul ochiului.

Roc Roc It a îmbinat umorul cu cascadoriile și a ieșit un număr inedit.

„Ceea ce urmează să vedeți: o mulțime de lucruri frumoase, periculoase și cascadorii foarte stupide”, și-a prezentat concurentul numărul, atunci când a urcat pe scenă.

„O să încep cu unul dintre preferatele mele. Se numește prăjitura morții în flăcări. Dar așteptați! Pentru protecția mea…(aici a scos o bentiță de păr pe care și-a pus-o pe cap n.r)..”, a continuat el.

Concurentul a încercat apoi să mănânce un biscuite pe care a pus benzină, iar apoi i-a dat foc. „Dacă îmi iese azi…vreau să țipați ca nebunii. Pentru că nu mi-a mai ieșit până acum. E extrem de periculos, pentru că biscuitele conține gluten”, a glumit el.

„Acum, voi face imposibilul posibil. Voi lua aceste 110 kilograme (a arătat spre el n.r) și le voi îndoi, răsuci și strecura prin această rachetă de tenis”, și-a anunțat el următoarea „cascadorie”.

„Nu te cred”, i-a zis Costel, juratul surpriză al acestei ediții, concurentului.

„Nu e niciun truc la mijloc. Asta e o rachetă reală de tenis, iar ăsta este un idiot real (a arătat spre el din nou n.r)”, a mai spus Roc Roc It.

În timp ce se chinuia să ducă numărul la bun sfârșit, concurentul a zis: „Parcă îi aud vocea tatălui meu, care îmi spunea să nu mă las de școală. Uitați-vă la mine acum..”

Nimeni nu credea că poate să își strecoare corpul prin racheta de tenis și tot așteptau ca Roc Roc It să explice că a fost o glumă sau un truc la mijloc.

„Își dislocă umărul, fii atent”, a zis prezentatorul Șerban Copoț, când a văzut că totul este cât se poate de serios.

„Scoate-ți cureaua, altfel îți vor cădea pantalonii. Te rog, nu-ți da jos pantalonii”, i-a zis Costel concurentului, care ajunsese cu racheta de tenis în zona respectivă.

Concurentul a rămas în short-uri, așa cum a prevăzut Costel. Roc Roc It a reușit apoi, după alte momente presărate cu glume, să treacă prin rachetă.

„Pentru mie era mai amuzant să se fi blocat și să ajungă la Urgențe. Venea Descarcerarea cu un flex”, a zis Costel la testimoniale.

Costel s-a urcat apoi pe scenă, pentru a fi „asistent” la un alt număr de-al concurentului. „Cred că ne sărutăm”, a mai zis el.

Costel a profitat de ocazie și s-a strecurat și el prin rachetă. „Costel ar putea să treacă și printr-o lupă spartă”, a glumit Cheloo.

Jurizare Roc Roc It, la iUmor sezonul 13

Jurații au apreciat numărul total lipsit de inhinibiții. „Am avut un număr de „idioțenie asumată”, a zis Mihai Bendeac la testimoniale.

„Vreau mai multe momente așa. Mi-ar fi plăcut să fim rude sau măcar prieteni. Îmi plac tatuajele, spiritul dumneavoastră, îmi place tot ceea ce ați făcut”, i-a zis Delia concurentului.

„Îți dau vot pozitiv dacă te duci în finală și treci printr-o paletă de badminton”, i-a zis Costel. „Eu zic că ar trebui să treacă prin sită”, a spus și Cheloo. „Cel mai amuzant și cel mai viu concurent din această seară”, a adăugat el.

„A fost și un moment de actorie incredibil”, a mai zis și Mihai Bendeac. La final, Roc Roc It a primit toate cele 4 voturi pozitive din partea juraților.

