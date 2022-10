iUmor sezonul 13, 30 octombrie. Sorin Pârcălab, moment savuros de invitat special. O poveste inedită din viața reală a animat sala

Sorin Pârcălab, invitatul special al serii, a pregătit un moment savuros de stand-up comedy, care s-a lăsat și cu câteva glume „negre”, care au stârnit câteva onomatopee din partea publicului. Comediantul a povestit câteva întâmplări despre viața la țară, din experiență personală, dezvăluind cum a decurs o vizită cu câinele său la medicul veterinar.

„Îmi suna telefonul, am răspuns, era iubita mea, care era plecată la țară. Când am răspuns am auzit asta: Vino repede, că nu mai merge câinele. Zic: s-o fi stricat. (..) Sunați la veterinar, că eu sunt comediant”, a început el momentul.

Sorin a explicat apoi teoria „Multiverse-ului”, integrând totul în gluma sa: „Universul s-a scindat și un alt eu s-a dus în față și a mâncat pizza și a băut bere. Eu, în Universul ăsta, am semnalizat și am plecat la țară să înfrunt probleme de care nu aveam nevoie.”

Invitatul special a dezvăluit cum s-a desfășurat întreaga situație, atunci când a ajuns la fața locului, toată familia fiind implicată. Apoi, a urmat drumul către veterinar, moment presărat cu ironii și povestioare amuzante.

Glumele au devenit la scurt timp prea „insensibile”, având în vedere că reacția celor din sală. „Sunt glume!”, a ținut comediantul să puncteze atunci când publicul a exclamat în cor.

Deznodământul poveștii i-a amuzat pe jurați. „Câinele n-are nimic. Zic: Aoleu, câinele nu are nimic, eu cât n-o să mai am? Zice doctorul: 575 de lei”, a încheiat Sorin Pârcălab povestea. Numărul nu s-a terminat aici însă, comediantul comparându-i pe copiii săi cu câteva animăluțe de companie, spre amuzamentul celor prezenți.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

