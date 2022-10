iUmor sezonul 13, 9 octombrie 2022. Ian Stewart, jonglerii cu motoferăstrăul. Modul inedit în care a cântat muzica clasică

Asta nu a fost tot, însă! Comediant, magician, jonglor și deținător a șase titluri Guinness Book of World Records, Ian Stewart a stârnit tevatură la masa juriului după ce a început să se joace cu motoferăstrăul. Bărbatul a făcut chiar un exercițiu pe care nimeni altcineva nu-l poate finaliza: trecerea unui astfel de ferăstrău pe sub picior, în timp ce este pornit.

Dovada clară că totul a fost pe bune, Ian Stewart chiar a scăpat din greșeală obiectul cu care jongla. S-a redresat rapid însă și a încheiat momentul care i-a ținut pe toți cu sufletul la gură.

Jurizarea lui Ian Stewart la iUmor sezonul 13, 9 octombrie 2022

Curioși în legătură cu ablitățile canadianului, cei patru jurați l-au întrebat cum a trecut de la pilotaj, la cântat cu mingi de tenis la jonglerii cu motoferăstrăul. Din pasiune, a fost răspunsul lui Ian Stewart.

Peste 300 de ziare și publicații din întreaga lume au scris despre el, iar reviste ca Popular Mechanics Magazine, Ripley's Believe It or Not sau The London Guardian l-au catalogat drept un personaj emblematic. Asta nu-l oprește însă să-și dorească mai mult.

"Votați-mă, vă rog, că să vă arăt mai multe!", a rugat Ian Stewart publicul din România, după ce a primit 4 LIKE-uri de la juriul iUmor.

Cine e Rocco Siffredi, juratul invitat special de la iUmor sezonul 13, 9 octombrie 2022

Rocco Siffredi, o legendă internaţională a filmelor pentru adulţi, este primul star de talie mondială care li se alătură Deliei, lui Cheloo și Costel în juriul iUmor.

Rocco Siffredi este un italian în vârstă de 58 de ani, care a jucat în peste 1.500 de filme destinate adulților, iar în prezent se filmează un serial inspirat de povestea lui de viată, produs de Netflix. Siffredi și-a început activitatea pe când avea 20 de ani și este singurul actor de filme pentru adulți din Europa care a reușit să joace în pelicule realizate în SUA.

„Din 1989, am început să câștig premii în Las Vegas. Apoi, am obținut Hot d’Or, știți că sunt Oscarurile pentru filme de adulți, la Cannes. Am câștigat peste 100 de premii și activez de 38 de ani în industria asta”, le-a mărturisit el colegilor de la masa juriului.

Deschis și pregătit de o seară a comediei, Rocco Siffredi a gustat glumele făcute de Andrei Ciobanu despre el, mai ales că făceau referință la unul din cele mai cunoscute roluri ale sale.

Admirat pentru felul în care arată la 58 de ani, italianul a mărturisit că relațiile intime constante îl ajută să se mențină în formă maximă.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a revenit pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Șerban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor se difuzează duminica, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Costel Bojog și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine și el cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl impersonează pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor însoțește fiecare ediție iUmor și se difuzează săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Cum se votează la iUmor sezonul 13

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.