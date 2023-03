iUmor sezonul 14, 11 martie. Ana-Maria Calița, roast de senzație la adresa relațiilor din ziua de azi: „Un nepoțel când faci?”

Ana-Maria Calița a venit în calitate de invitat special și „a dat de pământ” cu toate „convențiile” sociale: căsătorie, copil, nuntă, botez, cununie și a spus lucrurilor pe nume. La final, ea a avut și un sfat pentru domnișoarele și doamnele care se regăsesc în ipostaza de a fi logodite, însă nunta întârzie să apară:

„Fetelor, dacă sunteți în această situație, logodite de mult timp și fraierul nu vrea să facă nuntă, vă duceți în seara asta acasă, îl luați, îl pupați, seară romantică și în momentul în care fraierul vrea să termine, vă opriți și spuneți: <<hai să mai așteptăm un pic, să mai strângem niște prieteni, să treacă pandemia, să avem mai mulți bănuți și după se întâmplă!>>”, a spus invitatul special pe scena iUmor, sezonul 14.

Ana-Maria Calița a început cu un set de glume la adresa felului în care se implică unii bărbați în relațiile amoroase:

„(...) La orice vârstă, trece ăsta așa prin casă și întreabă: <<noi ce mâncăm azi?>> Du-te la măta! Eu nu sunt cu tine să îți gătesc. După care urmează momentul: ești cu el, se îmbată și face: <<mamă, ce îți fac în seara asta.>> Ce face acasă? Doarme! Apoi sunt ăia care te anunță când termină: <<termin acum!>> Prietene, nu mă anunța, lasă-mă să termin și eu și după.”

După ce a menționat că mama sa i-a cerut din nou nepoți, Ana-Maria Calița a mărturisit că a devenit mamă spirituală pentru copilul unei prietene:

„Și în contextul ăsta, îmi zice mie mama: <<dar un nepoțel când faci?>> Cu cine? Cu ăștia? Nu facem, că au oricum toate prietenele mele, nu e nicio problemă! (...) O am pe Adeluța, colega mea, a făcut trei. (…). Și ce a făcut Adeluța, m-a rugat să fiu nașă la botez! Ce frumos! Nu! Dar m-a convins cu o chestie… mi-a zis: <<Știi ce înseamnă să fii nașă?!? Înseamnă să fii mamă spirituală>>, dar ea m-a pus, de fapt, nașă ca să am grijă de copii.“, a spus invitata, stârnind hohote de râs în platoul show-ului iUmor.

Pe urmă, invitata specială a continuat cu o poveste hazlie despre o plimbare în parc pe care a făcut-o cu bebelușul prietenei sale:

„M-a învățat ea o schemă, mi-a zis: <<ții mâna așa pe cărucior, piciorul jos și faci aaaa>>. Copilul tot nu adormea, bebe tot agitat. Am zis că o fi ca la sex, trebuie să mă aplec mai mult. Între timp, mi-a venit o idee extraordinară și am mers pe o alee, unde nu erau foarte mulți oameni, am luat căruciorul și i-am dat drumu singur. Nu pățea nimic și adormea. Puteți să încercați!”.

Povestea nu s-a oprit aici, iar Ana-Maria Calița a făcut haz de necaz și a comentat ceremonia din timpul botezului celui mic:

„A venit botezul! Nașa… mama spirituală! Țin eu copilul în brațe, eram foarte mândră acolo, după care vine preotul și mă întreabă: <<Te lepezi de satana?>>, iar eu, în mintea mea, gândeam: <<Aaaa… m-a văzut în parc, când am dat drumul căruciorului, gata! Fii atent!>>. Și mă întreabă și a doua oară: <<Te lepezi de satana?>> și zic: <<bebe, la cum urli, tu ești satana!>> Și mă întreabă și a treia oară și zic: <<gata, m-am despărțit de fostul și oricum nu el era satana, era mă-sa!>> Fetelor, întotdeauna, e mă-sa!”, a mai adăugat Ana-Maria Calița pe scena iUmor.

„Bineînțeles că Adeluța a aflat de toate tâmpeniile pe care le spun eu și a zis așa: <<Ana, să știi că nu este okay, pentru că, la un moment dat, s-ar putea să rămâi însărcinată din greșeală și bebe simte din burtă tot ce zici tu!>> Cum adică din greșeală?!”

Iar numărul a continuat prin ironizarea și altor experiențe din viața femeilor nemăritate:

„Momentul mult așteptat de noi, nemăritatele, este când se aruncă buchetul. Parcă fac intenționat. Te cheamă acolo, te aliniază, să vadă toată lumea și ele ce fac: <<1, 2, am glumit...>> Marș! Mare glumeață!”, a fost o parte din momentul special al invitatei pe scena iUmor, sezonul 14.

Jurizare Ana-Maria Calița la iUmor sezonul 14

Juraţii iUmor au avut doar cuvinte de laudă pentru invitatul special al acestei ediții:

„A avut un număr de stand-up comedy extraordinar! Un număr bun, pe gustul meu. Mi se pare că s-a ridicat la înălțimea momentului ei maxim de glorie, când a apărut prima dată la iUmor.“, a declarat Cheloo la testimoniale.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.