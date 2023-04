iUmor sezonul 14, 9 aprilie. Ioana State, momentul la care nu te mai poți opri din râs. Oferta în glumă pe care i-a făcut-o Cheloo

Ioana State este o prezență de renume pe scena de comedie, dar și în rândul colegilor de breaslă. Pricepută la orice, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au spus despre ea că este genul acela de om pe care îl suni la orice oră atunci când ai o problemă: „Ne rezolvă cu orice, doar trebuie să îi dai o porție de cartofi prăjiți!”.

Și în sezonul 14, iUmor, Ioana State a făcut haz de necaz, glumind despre mersul la cumpărături, cum e să fii femeie la o nuntă, dar și despre cum a fost când a rămas blocată în propria baie.

Citește și: Ioana State, invitat special la iUmor. Ce l-a impresionat pe Cătălin Bordea: „Ți-ai găsit vocea și ești absolut minunată!“

Ioana State a acceptat provocarea de a fi invitat special la iUmor, sezonul 14

„Eu mă bucur foarte tare să sunt aici și nu-mi vine să cred că s-a terminat pandemia. Nu mă enerva partea cu masca, aia îmi convenea, că îmi luam mustața mai rar, dar cel mai tare mă enervau oamenii care mă întrebau dacă m-am vaccinat. (...) Da, m-am vaccinat aseară și m-aș vaccina și în seara asta, dar nu mai răspunde prostul la telefon.”, a început Ioana State terapia prin comedie, stârnind deja hohote de râs în platou.

Pe urmă, Ioana State a dezvăluit care sunt categoriile de oameni care o enervează cel mai tare. Pentru o doză extra de umor, invitata specială a povestit despre o discuție pe care a avut-o, la un moment dat, cu o vânzătoare din satul ei, atunci când a mers să ia lumânări pentru cimitir:

„Mă enervează oamenii ăia, sigur îi știți, care spun că au uitat să mănânce. Cum ai reușit? Că eu mănânc, uit că am mâncat și mai mănânc o dată. Mă mai enervează când merg la cumpărături, pentru că mi se pare că sunt oameni care te judecă cu ce îți cumperi. Parcă simt o judecată în ochii lor. Uneori, ți-e rușine să îți pui anumite produse pe bandă. Vânzătoarele alea care te întreabă: <<Atât?>>. Și au chestia asta să te țină de vorbă... Am fost acum două săptămâni la mine în sat, am zis eu că merg în vizită la neamuri la cimitir să le aprind câte o lumânare. Le iau, le pun pe tejghea și aud: <<Ooo, dar ce romantică!>> și i-am zis că mă duc la cimitir, de unde tot ea: <<Ooo, dar ai luat la toți morții?!>>”

Din roast-ul invitatei speciale nu au scăpat nici nunțile:

„Mă mai enervează nunțile! Sunt disperatele alea care vor să prindă buchetul, nu te mai înțelegi cu ele. Sunt ca viitura, trebuie să te dai din calea lor... Și mi-e milă rău de tot de mirese. Mi se pare că miresele nu se distrează cum ar trebui în cea mai frumoasă zi a lor, se chinuie cu rochiile alea sigilate ca un caltaboș. (...) Decât o zi eroină, mai bine o viață concubină!”

Dar cea mai savuroasă parte a materialului recitat de Ioana State pe scena iUmor a fost atunci când a vorbit despre experiența de a rămâne blocată în propria baie:

„(...) Chiar îmi iubesc viața, cu atât mai mult cu cât era să mi-o pierd recent! Era să mor de la un atac de panică. (...) Când să ies din baie, nu se mai deschidea ușa! (...) Vă dați seama că m-am panicat. (…). N-aveam geam la baie. Baia mică, eu mare. M-am speriat, simțeam că nu mai pot să respir, ce să fac să ies de aici?!? Zic: <<Sun la 112! Să vină să mă salveze, că plătesc taxe>>. Eu nu mai sunasem în viața mea la 112, nu știam cum se face… Dar, cu ultimele trei minute de viață, că atât credeam că mai am de trăit, am sunat disperată și prima întrebare a fost: <<Numele?>>, iar în mintea mea era idea: <<Hai, să vezi că ăștia ne salvează în ordine alfabetică. Până ajunge la State… m-am dus...>>... și apoi, eram: <<Ăsta îmi face profil pe Tinder sau îmi scrie pe cruce?!>> (...) 24 de minute am vorbit cu omul ăla, că m-a prins și nevorbită. (...) Doar rușinea că e mizerie în casă m-a salvat. Când i-am dat trei picioare la ușă, nu că am spart-o, am smuls-o din perete!“, a fost o parte din momentul Ioanei State pe scena iUmor, sezonul 14.

Urmărește clipul video de mai sus din emisiunea iUmor, de la Antena 1, ca să savurezi tot momentul concurentului!

Jurizare Ioana State la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor au felicitat-o pentru numărul savuros de stand-up. Cheloo a fost primul care a luat cuvântul, făcându-i o ofertă în glumă:

„Dacă renunți la două mese pe zi, îți pot deveni manager în Spania.”

„Bravo, excelent! Mi se pare că ți-ai găsit vocea și ești absolut minunată! Să știi că noi o să venim să-ți scoatem periuța de dinți din broască oricând când ai nevoie.“, a lăudat-o Cătălin Bordea pe Ioana State pentru performance-ul de pe scena iUmor, sezonul 14.

Citește și: iUmor sezonul 14, 2 aprilie. Doina Teodoru a spus „ce ar face Dănuța dacă ar fi președinte”: „Bărbații adevărați votează cu mine!”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.