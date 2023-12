iUmor sezonul 15, 16 decembrie 2023. Magdalena Chihaia, momentul controversat care a atras atenția: „Știi că o sa fie pe net?”

Magdalena Chihaia a revenit la iUmor în ediția de a doua șansă și a livrat un text curajos, care a atras toată atenția asupra ei. Iată cum s-a încheiat momentul obraznic și controversat, care a împărțit mereu publicul în două tabere!

Magdalena Chihaia s-a prezentat drept Sora Magdalena, așa cum publicul iUmor o știe, și spune că a revenit pe scena celui mai nebun show de comedie de la Antena 1, pentru că aici se simte ca acasă.

„Mă simt ca la mănăstire aici. Sora Magdalena a venit de trei ori. Prima dată am venit ca și concurentă. Am fost în Finală. După care am venit ca invitat special.”, a spus ea la testimoniale, dezvâluind, în culise, că pentru această seară are gânduri necurate.

Sora Magdalena a mai precizat că își dorește foarte mult să câștige.

„Personajul a bubuit pe internet și este, de fapt, cel care mi-a adus celebritatea cumva, pentru că există persoane care mă recunosc. Personajul a fost îndrăgit și de actualul meu iubit, necunoscându-mă atunci. I-a plăcut în pandemie și nu numai. Când a apărut Sora Magdalena, i-am adus un zâmbet pe buze. M-am simțit flatată, mai ales că și eu în adolescență am fost fana lui.”, a adăugat iubita lui Dinu Maxer.

Magdalena Chihaia a urcat pe scena iUmor cu un text obraznic și curajos, având replici păcătoase încă din primele minute.

„Vă sărut pe toate cele sfinte.”, a spus ea, în timp ce Delia a reacționat de pe margine: „Eu nu pot să urmăresc acest număr, deoarece este păcat”, jurata aducându-și aminte de prestațiile mai vechi ale concurentei pe scena de comedie de la Antena 1.

„Eu întotdeauna am tânjit la viața de civil, dar până la urmă mi-am dat seama că tot la mănăstire e mai bine. În lumea voastră sunt foarte multe lucruri interzise. Mai multe decât în lumea noastră.”, a continuat ea materialul care a împărțit mereu publicul în două tabere.

„Zilele trecute, când mă uitam pe site-urile acelea porno, doamne ferește! (...) Filmele pe vremuri erau cu măicuțe. În ziua de azi, filmele sunt cu măicuțe vitrege. Lumea asta a voastră este plină de perversiuni, copiii mei. Eu chiar m-am speriat și am zis să mă deduc la viața civilă. Am cunoscut un băiat. Se numea Florinel. Era numai cu patru ani mai mare ca tata. Norocul meu e că eu întotdeauna am crezut în iubire.”, a spus Sora Magdalena, stârnind hohote de râs în platoul iUmor.

„Și Florinel m-a pus să nechez, dar eu i-am spus așa: <<Uite care e treaba, mă băiatule, am acceptat să fiu mama ta vitregă, am acceptat să mă pun în genunchi, dar pentru treaba asta trebuie să mă plătească>>. Și i-am cerut 200 de euro. El a început să plângă și a zis că cică să îi dau o reducere, că și-a pierdut serviciul. Acum, serios, și Țiriac și-a pierdut serviciul și uitați-vă la el ce bine e!”

Pe urmă, concurenta a adăugat și mai multe ”condimente” la materialul controversat, cu care a atras toată atenția asupra ei.

„Eu de asta am zis că mai bine mă întorc la mănăstire. Chiar am rugat-o pe sora Piftie să mă ierte și să mă primească înapoi, pentru că eu rugăciuni știu foarte bine, cu munca sunt obișnuită. În genunchi fac performanță. Și vreau să vă spun că îmi fac și crucea, de două ori sus și o dată jos, că ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place.”

„Lumea voastră este foarte ciudată! Nu aveți voie să vă enervați. Nu aveți voie să spuneți despre diferențele dintre oameni, nimic. Să știți că dacă un bărbat de la biserică place un alt bărbat, eu înțeleg, dar stați fără grijă că nu s-a ajuns să existe măicuțe cu penis. În plus, să știți că mie-mi plac africanii, pentru că atunci când îi pui să facă curat, ei nu ripostează, pentru că sunt obișnuiți.”, iar Cheloo a strigat: „E rasistă!”, în timp ce din culise s-a auzit: „O să-și ia hate mult.”

„(...) Dacă spui adevărul, viața este mult mai bună. Eu știu că toată lumea o să zică că iar am venit în emisiunea asta să vorbesc cu păcat și m-a criticat foarte multă lume. Și tocmai de asta părintele a fost foarte supărat, dar el este un bărbat extraordinar și pentru mine a fost așa ca o acnee...”, a mai dat Sora Magdalena câteva replici care au trebuit cenzurate: „Eu sunt prea pudică pentru aceste glume.”, s-a auzit din nou din culise.

„Tu ești un fel de călugărița malefică, nu sexy.”, a precizat Cătălin Bordea, după ce numărul Magdalenei s-a încheiat, iar Cosmin Natanticu a întrebat-o de ce a ales acest personaj răutăcios.

„Pentru că personajul meu oricum este ușor răutăcios, care spune lucrurilor pe nume, trebuia să fie ceva total diferit de ce a mai fost.”, a spus Magdalena, iar Cătălin Bordea a avertizat-o: „Știi că o să fie și pe net, da?”,

Textul curajos al Surorii Magdalena a primit toate cele patru like-uri: „A fost <<da>> cu pedeapsă.”

