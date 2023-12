iUmor sezonul 15, 16 decembrie 2023. Varză, concurentul la care cu greu te abții din râs. Ce a urmat după activarea Jokerului

Varză, cunoscut pentru momentele sale pline de amuzament, a revenit pe scena iUmor, într-o ediție cu totul specială: Second Chance Top Finaliși All Seasons. Iată cum s-a descurcat cel mai iubit dintre concurenți în a doua șansă! Momentul fabulos s-a lăsat cu o jurizare de pomină.

Varză, pe numele său Daniel Ilie, a tot pășit pe scena de comedie de la Antena 1 încă din sezonul cinci și este cunoscut publicului iUmor datorită darului de a povesti cu haz.

„Sunt Daniel Ilie pentru publicul larg și Varză pentru voi ceilalți care mă cunoașteți. (...) Am lipsit la pandemie, că eram în Anglia, livram pizza și pe urmă m-am întors după pandemie și am continuat toate sezoanele, până acum.”, a precizat el la testimoniale.

Un modest din fire, Varză s-a descris ca fiind un om care iubește scena și publicul, așa că va lua a doua șansă drept un spectacol și nu ca o competiție.

„Eu, cu aparițiile la iUmor, am câștigat premiul de mai multe ori. Nu este despre a câștiga, ci este despre a iubi scena și a face lucrurile așa cum trebuie, ca lumea să se bucure de ele. Părțile financiare și toate alea vin după. Eu mă urc pe scenă cu bucuria de a mă urca pe scenă, pentru că aș fi în stare să mor pe scenă. M-aș bucura foarte tare să știu că sunt sus. Nu o iau ca pe o competiție, ci ca pe un spectacol, pentru că, în general, îmi place să fac spectacol.”, a mai adăugat Varză în culise.

iUmor sezonul 15, 16 decembrie 2023. Varză, „omul care locuiește aici la noi”, a readus zâmbetele în platou

Nici bine nu a pășit pe scenă, că toți au bufnit în râs. Fostul component al trupei Terles Berles, considerat „omul care, practic, locuiește aici la noi în platou și, din când în când, îl mai rugăm să intre pe scenă, să ne facă să râdem”, a venit cu o poveste amuzantă despre experiența sa din UK, ca livrator de pizza, spre deliciul tuturor celor din sală.

„(...) Și mă duc la magazin, vine seara, încep livrările (...) în fața mea era un puști, un englez și vine <<comanda>> despre care vă vorbesc, managera magazinului, care era româncă, îi vorbește lu` ăsta într-o engleză pură pe care eu n-am înțeles-o, ăsta a zâmbit, s-a dat la o parte și a zis: <<Please, Daniel!>>. Și zic: <<Uite că englezii n-au boală pe noi că le-am luat joburile, mă lasă în fața lui!>>. Am luat comanda și am plecat pe strada respectivă.”, a început Varză momentul.

Pe urmă, concurentul a continuat cu o poveste amuzantă și foarte bine pusă la punct, care a reușit să îi cucerească pe cei patru jurați.

„(...) Și văd casa, începea un gard de vreo 600-700 de metri mic, de piatră și mă uit după el... văd un cimitir. O iau de la capăt. Unu, trei, cinci. Unde e șapte? Și zic că e dincolo de zidul cimitirului. Mă urc în mașină, ajung, mă bufnește și râsul că am văzut casa, am coborât, dar scria nouă. Zic că nu are cum... Mă întorc înapoi, m-am uitat și pe partea cealaltă, că am zis că dacă suntem în Anglia... Și zic că poate o fi în aceeași curte. Am intrat la numărul cinci, s-au aprins luminile alea pe senzori și, cu coada ochiului, am văzut, pentru că sunt născut și crescut în Ferentari, o bicicletă. A fost tentant, dar era prima mea seară. Am zis că să duc pizza caldă.”

„M-am urcat în mașină și o iau înapoi spre numărul nouă și zic că e acolo. Și când ajung la jumătea cimitirului, văd o plăcuță pe gard, cu o săgeată care indica numărul șapte. Mă uit în cimitir și văd undeva la 200 de metri o casă care avea o luminiță care pâlpâia. Pun mâna pe telefon și sun la magazin, ăia râdeau, se prăpădeau și îmi zic: <<Acolo e!>>. Iau pizza, am intrat în curtea cimitirului. Vreau să vă zic că nu pășeam, ci levitam! Să nu aud nimic, că muream acolo. Am sunat la ușă și a apărut Einstein! Nu mint! Cu părul lui Einstein, cocoșat, cu niște dinți galbeni și a zis: <<Hello!>>. Când l-am văzut, am rupt-o la fugă pe alee... Până să ajung la mașină, i-am strigat mașinii: <<Demarează!>>. Mi-am adus aminte de bicicleta de la numărul cinci, am luat-o și dăi pedale! Am ajuns în fața magazinului, am aruncat bicicleta și în fața prăvăliei, ghici ce! Era mașina! Se deschide geamul, era englezul în mașină și zice: <<Keep the change!>>”.

„După asta am tras o concluzie: nu știam că morții pot mânca pizza și conduce mașini. Eu știam că morții doar votează.”, a încheiat superb Varză, în ediția cu numărul zece iUmor.

„Acesta a fost un moment de stand-up exact cum trebuie. Așa se face!”, a spus Cătălin Bordea la testimoniale, iar Cosmin Natanticu l-a descris pe Varză ca fiind un bun povestitor și foarte expresiv.

Pentru a face ca momentul să fie unul și mai amuzant, Delia a decis să își folosească Jokerul, astfel că Natanticu, Bordea și Cheloo au fost „obligați” să jurizeze cântând. Jurizarea în tonuri de doine, sârbe, romanțe și tango a fost de pomină! Dintre toți, Cheloo a fost singurul pe frecvențe, ceea ce i-a impresionat pe colegii săi de la masa juriului.

„Cheloo s-a descurcat cel mai bine... admirabil!”, a spus Cosmin Natanticu, iar Cătălin Bordea a precizat: „Dar el ascultă romanțe. A și zis la un moment dat. Mai are de astea de nu îți vine să crezi.”

După ce l-a complimentat pentru numărul foarte tare, Delia a dezvăluit că este pasionată de cimitirele din Londra: „Eu ador cimitirele din Londra. Eu le caut să mă duc să mă plimb. Sunt superbe la ei. Sunt înnebunită!”

Pentru că atât momentul, cât și povestea au fost foarte admirabile, Varză a primit toate cele patru like-uri: „Un moment bun cu totul!”.

