iUmor sezonul 15, 2 decembrie 2023. Gregory Brown, fostul angajat al lui Cătălin Bordea, revenire spectaculoasă pe scena iUmor

Gregory Brown, fostul angajat al lui Cătălin Bordea, a revenit pe scena iUmor cu un material care a promis să fie extrem de dur. Iată câte like-uri a primit concurentul, după ce a respectat sfatul pe care i l-a oferit Cheloo în sezonul trecut!

Gregory Brown se declară fericit că a revenit pe scena de comedie de la Antena 1. El a dezvăluit că nu mai lucrează la clubul lui Cătălin Bordea, dar nu pentru că a fost dat afară.

„Nu știu, nu a mers. Cred că nu eram bun la ce făceam... La spălatul vaselor și al toaletelor. Cred că am fost de rahat. Nu el m-a dat afară, chiar e un șef bun.”, a spus el în culise.

Întrebat de ce s-a întors la iUmor, concurentul a spus că vrea să mai încerce o dată cu un material mai incisiv. El speră ca acum să ia toate cele patru like-uri.

„Data trecută am fost foarte corect, foarte cuminte, foarte drăguț și Cheloo a zis că am fost prea corect, prea cuminte și prea drăguț, așa că în seara asta o să am un material mai incisiv, mai tăios, mai tranșant. Vreau să-l încerc și sper să iau patru like-uri de data asta.”, a mai adăugat Gregory la testimoniale.

Citește și: iRoast fotbalistic, 21 noiembrie 2023. George Tănase, Andreea Ibacka și Andrei Garici, show total înainte de România - Elveția

iUmor sezonul 15, 2 decembrie 2023. Gregory Brown, fostul angajat al lui Cătălin Bordea, a revenit pe scena iUmor: „E drăguț să locuiești în România!”

„Încă nu vorbesc română, sunt american. (...) Ultima oară când am fost în America, au început să facă următorul lucru: Îți dau mâncare și îți zic: <<Sănătate!>>. Sănătate? De unde sănătate, mănânc iar la voi! Mi s-a părut ciudat că îți dau mâncarea și îți spun lucruri. Dar am aflat că fac același lucru și aici, în România. Ieri am fost la shaormeria de la mine din cartier. Mi-am luat o shaorma cu de toate. Extra sos picant, extra curry... Băiatul s-a uitat la mine ciudat, a pus-o în pungă și a zis: <<Ai grijă!>>.”, a început el, stârnind deja hohote de râs: „Mă bucur că v-a plăcut gluma, am scris-o ieri cât am stat două ore la toaletă.”

Concurentul a continuat seria glumelor acide la adresa originii sale, dar și al percepției pe care americanii o au față de români.

„Sunt american și sunt dintr-un loc numit Virginia. Multă lume nu a auzit de Virginia, dar nu știu de ce, au auzit de statul vecin, Virginia de Vest. Cred că asta se întâmplă, pentru că Virginia de Vest este cunoscută în lume ca unul dintre puținele locuri unde te poți căsători legal cu verii tăi. Eu nu sunt de acolo, sunt din Virginia. Noi nu ne căsătorim cu verii, doar avem relații sexuale.”, replică care a amuzat publicul din nou.

„(...) Și cei din Virginia nu știu nimic despre România. I-am spus prietenului meu că mă mut în România și m-a întrebat: <<Ce-i aia?>>. E o țară în Europa de Est. Și el mi-a zis: <<Nu știam că vorbești rusă!>>. I-am spus: <<Nu vorbesc rusă, vorbesc română>>. <<Și e diferită de rusă?>>.<<Da!>>”, iar de pe margine s-a auzit: „Ai prins-o?”

Ulterior, el a trecut la un roast savuros la adresa țării noastre, din care nu au lipsit glumele cu tentă americană.

„I-am zis că m-am mutat în România din dragoste... Dragostea pentru manele. I-am zis că m-am uitat aici pentru o fată, că e româncă. Iar el m-a întrebat: <<Ah, e româncă? Face videochat?>>. Și i-am zis: <<Nu, dar aș vrea!>>. Dar să știți că susțin fetele care fac videochat... chiar le susțin... financiar pe multe. Multe încearcă să facă un ban în plus. Sunt un fel de antreprenor. Ele sunt <<antreprecoarde>>. E noul meu termen.”, iar jurații au intonat: „Răuț!”, în timp ce Cheloo dădea din cap aprobator după fiecare glumă.

„Dar îmi place să locuiesc în România. Îmi iubesc soția. Nu avem copii, așa că ne permitem să facem sex nonconformist. Recent, a vrut să facem un joc de rol în timpul sexului. Eu, de obicei, fac asta după sex. Mă întorc pe partea cealaltă și fac pe mortul. Dar am zis: <<Bine, hai să o facem, cine vrei să fii?>> (...) Iar ea îmi spune că vrea să joace Urzeala Tronurilor. (...) Ea m-a întrebat ce vreau să fiu, iar eu am răspuns că vreau să fiu iarna... pentru că iarna... vine.”

Jurații au fost cuceriți de numărul de stand-up al lui Gregory, iar Cătălin Bordea a rămas surprins când a aflat că nu mai lucrează la el.

„Mi-au scăpat unele lucruri... Nu cred că l-am dat afară, cred că a plecat el...”. „Nu a vrut să îmi plătească salariul.”, a spus concurentul, iar Cosmin Natanticu a reacționat: „De aia nu ne dau americanii viza!”

Ca să dreagă situația, Cătălin Bordea a trecut la jurizare: „Eu cred că ți-a prins bine timpul pe scenă și s-a văzut treaba asta și ai început să abordezi niște subiecte mai dure. Mi-a plăcut foarte mult.”, iar Delia a completat: „M-am simțit ca la un show de stand-up”. Și Cheloo s-a arătat mulțumit că americanul i-a urmat sfatul.

Drept „cadou de nuntă”, căci Gregory Brown a dezvăluit că se va căsători în curând, jurații i-au oferit toate cele patru like-uri.

Citește și: Cristian Pulhac, roast de zile mari pe scena iRoast: „A fluierat Crăciunescu la mai multe meciuri decât am fluierat eu după fete”

Despre iUmor sezonul 15. Show-ul se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul noului sezon și îi aduce în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza, care sunt în sezonul 15 alături de concurenți în culisele show-ului. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu pornește sezonul acesta în căutarea celui mai amuzant concurent.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii fac deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 15-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie, care se vede în fiecare sâmbătă de la 20:00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.