iUmor sezonul 15, 25 noiembrie 2023. Florin Gheorghe, numărul demn de finală. I-a cucerit pe jurați cu glume date pe bandă rulantă

Florin Gheorghe a revenit în sezonul 15, pierzând deja șirul edițiilor în care a urcat pe scena de comedie de la Antena 1. Cu speranța că măcar de data aceasta va câștiga marele premiu, concurentul a livrat un material care s-a lăsat cu multe complimente din partea juraților.

Veteran și fără pic de emoții, Florin Gheorghe a revenit pe scena iUmor cu subiecte proaspete, dar și cu un scop precis: să câștige, ca să nu mai revină vreodată.

„Acum îmi dau seama că vin din cinci în cinci sezoane. Am fost în cinci, în zece și acum 15. De fiecare dată, am venit cu gândul să ajung în finală și, dacă e, să câștig. Cu atât mai mult acum. Am venit cu gândul să câștig. Nu mă las! Am zis că vin până când o să câștig iUmor. Când o să câștig, nu o să mai vin.”, a spus concurentul la testimoniale.

iUmor sezonul 15, 25 noiembrie 2023. Florin Gheorghe a revenit pe scena iUmor și a livrat un moment spectaculos: „De ce nu câștigi?”

După ce i-a salutat pe jurații iUmor, concurentul a relatat o dispută pe care a avut-o cu soția sa în parcarea unui mall. Reproducerea conversației acide dintre el și nevastă s-a lăsat cu râs pe burtă în platoul de comedie.

„În urmă cu două zile, am avut o dispută cu soția mea, pentru că eram la mall. Și am coborât să luăm mașina din parcare, dar am realizat că ea pierduse tichetul și i-am zis: <<Ești nebună? Ai pierdut un milion, că atât a costat!>>. Proastă alegere, că m-a contrat imediat: <<Eu am pierdut un milion. În schimb, tu ai pierdut două finale iUmor și o finală Stand-Up Revolution, adică ai pierdut 60.000 de euro, asta înseamnă 2490 de tichete de parcare, ești prost la cap?>>”

Ulterior, Florin Gheorghe a stârnit hohote de râs cu abilitățile culinare ale soției sale.

„Nevastă-mea e așa praf la mâncare, că, de câte ori intră în bucătărie, se aude: <<Bună seara, dragii mei! Bine ați venit în bucătăria Jamilei!>>. Eu când fac dragoste cu ea, uit cine e, îi spun <<Jamila>>, că nu mai știu cine e... <<Ce bună ești Jamila!>> și ea mă întreabă: <<Bă, tu mă înșeli?>>. Nu am înșelat-o niciodată, pentru că sunt recunoscător. Suntem de 16 ani împreună, nici măcar o dată.”, remarcă la care Cătălin Bordea a ridicat mâinile ca să îl aplaude.

Florin Gheorghe nu s-a oprit aici și i-a amuzat pe jurați cu povești despre fiul său, dezvăluind cum este el în rolul de tată.

„(...) Când era mic, copilul meu se trezea în fiecare seară ud... la coaste. Ca să vă dați seama cât de prost și panicat eram, eu eram absolut convins că iese apă din copil. Eu am zis că supurează copilul. Am acceptat imposibilul, că dacă n-am explicații, accept imposibilul. (...) Ba chiar l-am apăsat ca pe burete să văd dacă mai iese apă. Abia târziu mi-am dat seama ce se întâmpla cu el. Băiețelul slab, pampersul mare, puța în sus, făcea pipi pe el, săracul. Eu l-am luat în brațe și i-am zis să îl ierte pe tati, că e prost și nu a mai avut copii până acum. La următorul știe, din păcate, la tine nu a știut.”

„(...) Cei care nu au copil, nu știu cum e un copil care cere fast-food și nu vrei să îi cumperi, știind că e mâncare nesănătoasă. Eu îi spun <<nu>> și imediat am apăsat butonul de la Cernobîl. Sparge prin casă, o bate pe maică-sa. Și nu știu cum face că, după tot scandalul ăsta, mă convinge. E și frumos, asta e! Dacă era urât, nu-i luam, putea să plângă o lună. Și ca să vă dați seama cum face pipi pe mine, eu, după ce îi cumpăr, el alege să nu mai mănânce. Și voi nu aveți idee ce e în sufletul unui părinte care își bate copilul să mănânce fast-food. Plânge și el, și eu. El e: <<Tati, dar nu e bun fast-food-ul, face rău la stomac, fac cancer la colon>>, iar eu îi zic: <<Tati, e prea târziu pentru regrete>>.”

„Ai evoluat extrordinar de mult... Și la dicție și la subiecte și la tot. Ai ceva al tău. Dacă te-aș auzi undeva, fără să te văd, aș știi că e Florin Gheorghe.”, a spus Cătălin Bordea, în timp ce Cosmin Natanticu și Delia au crezut că a venit în calitate de invitat special, cam atât de bun a fost: „Ești unul dintre pretendenții reali. Nu știu de ce nu câștigi!”

Prin urmare, Florin Gheorghe a primit toate cele patru like-uri.

