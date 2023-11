iUmor sezonul 15, 25 noiembrie 2023. Sergiu Gliga, povești despre meseria la pompe funebre: „Mă întreabă lumea dacă visez urât”

Sergiu Gliga pare un tânăr obișnuit la prima vedere, însă poveștile despre meseria sa îi vor lăsa cu gura căscată pe cei patru jurați. Cu toate că nu a fost cel mai amuzant concurent, sinceritatea și prezența de spirit îl vor face de remarcat.

Sergiu Gliga a dezvăluit la testimoniale că vine din Baia Mare, dar este stabilit în Cluj, pentru că acolo „sunt mai mulți oameni pentru serviciul” lui. Mai precis, el lucreză la o firmă de pompe funebre, iar, pentru momentul artistic de pe scena iUmor, a ales să vină chiar într-un coșciug: „Mă ocup cu funerarii, fac autopsii. Mă distrez. De mic mi-a plăcut paranormalul, criminalistica.”

Citește și: George Tănase aka Bănel Nicoliță a venit să ia la roast lumea fotbalului românesc, pe scena iRoast

iUmor sezonul 15, 25 noiembrie 2023. Sergiu Gliga i-a „speriat” pe jurați cu poveștile sale: „Vă povestesc chestii reale”

Nici bine nu a intrat pe scenă, că Sergiu a și început să bată apropouri despre meseria sa: „Pe scurt, tai morți.”, moment în care Cosmin Natanticu a făcut ochii mari.

Sergiu Gliga nu s-a putut abține și a făcut și o ironie la adresa ”antipatiei” dintre bucureșteni și clujeni.

„Toată lumea, în domeniul ăsta, e: <<Vai!>>... Bucureștenii, în general. N-am nimic cu voi, dar aici le e frică de morți. În schimb, la Cluj, toate domnișoarele sunt: <<Mergi la mort? Când mă iei cu tine?>>. Alea-s femei, mă!”, iar Cheloo a ținut să completeze de pe margine: „Până la moarte, alături de tine!”

Pe urmă, concurentul a povestit despre o experiență pe care a avut-o la un „date”.

„La Cluj este o expresie: <<Să vezi ce curvoance sunt unele!>>. Nu înseamnă ce credeți voi! Expresia <<curvoance>> înseamnă o femeie care e pe treaba ei, care știe ce vrea. Și mă duc la date cu ea... îi spun: <<Dar vezi că sunt cu o mașină de vreo 100 și ceva de mii de euro>>. Nu zice nimic, mergem la date și când vine, zice: <<Dar ce e asta?>>. I-am menționat că e gol. Și mă ia: <<Dar cum să umblu cu asta?>>. <<Păi ce vrei? Să merg cu Loganu`?>>. Până la urmă s-a bucurat că am mașină.”

Ulterior, Segiu a ținut să precizeze că cei mai mari actori sunt „babele de la înmormântări”.

„Două secunde plânge cu mortul și după două secunde se ridică și zice: <<Săracul! Tu, și ți s-o măritat fata?>>. Am avut un caz... și acum vă povestesc chestii reale. Mă duc la o înmormântare și era divorțat de vreo 20 de ani de femeie și femeia s-a ocupat ea să îl îngroape, că nu avea pe nimeni. Și vine femeia lângă sicriu, eu l-am aranjat, nu știu ce... <<Uite, tu, cum arată! Ăsta nu a fost așa frumos de când a fost cu mine însurat>>. Astea-s femeile voastre!”, iar Cheloo a comentat: „Deja m-am speriat.”

După ce juratul i-a făcut complimente la testimoniale, lăudându-i sinceritatea și curajul, a urmat un șir lung de întrebări din partea Deliei legate de cum decurge o zi din viața lui la muncă. Răspunsurile lui Sergiu l-au făcut pe Cătălin Bordea să remarce: „Ești prea viu, pentru câți morți vezi!”.

„Deci să ne înțelegem! Îți fac un make-up... Dumnezeu adevărat! (...) M-a întrebat lumea dacă, prima dată când am fost, m-am speriat de ce am văzut... dacă visez urât. Da! La Iași era asta, când făceam specialitatea. Să știți că au creier în cap moldovenii. Da! Am văzut! Am scos! Nu vă uitați la el, că eu mă uit cum îi lucește chelia și tare faci la ăștia autopsia. (...) Prin subiectul ăsta am vrut să transmit că lumea e prea fricoasă de moarte. Oricum ne așteaptă. Trăiți-vă clipa, mergeți în viață, respectați oamenii de lângă voi și fiți iubiți!”, a fost sfatul lui Sergiu Gliga la final.

„Ai tot respectul meu! Ești un băiat vesel și cred că ai un viitor în meseria asta. Și ce să zic... Ține-te mai aproape de umor, că s-ar putea ca, la un moment dat, să îți iasă!”, l-a sfătuit, la rândul său, Cheloo, iar Cătălin Bordea a confirmat cele spuse de colegul său de la masa juriului: „Ai umor și prezență de spirit!”.

Cu toate acestea, Sergiu Gliga a primit doar două like-uri din partea Deliei și a lui Cătălin Bordea și două dislike-uri din partea lui Cheloo și a lui Cosmin Natanticu: „Ăștia s-au speriat!”

Citește și: Ștefan Ene s-a calificat în finala sezonului 15 iUmor. Concurentul i-a cucerit pe jurați cu un număr de un umor inocent

Despre iUmor sezonul 15. Show-ul se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul noului sezon și îi aduce în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza, care sunt în sezonul 15 alături de concurenți în culisele show-ului. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu pornește sezonul acesta în căutarea celui mai amuzant concurent.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii fac deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 15-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie, care se vede în fiecare sâmbătă de la 20:00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.