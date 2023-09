iUmor sezonul 15, 30 septembrie 2023. Măicuța Cosmică s-a ales cu o cerere în căsătorie din partea lui Cheloo: „Acceptați?”

Măicuța Cosmică a revenit la iUmor și în cel de-al 15-lea sezon, cu forțe proaspete, dar și cu foarte multe lucruri importante de transmis. După ce a împărtășit din „profețiile” sale, iar pe Cosmin Natanticu l-a scos din minți, Cheloo a făcut o mișcare neașteptată!

Măicuța Cosmică a dezvăluit că îl place foarte mult pe Cosmin Natanticu, iar cu Cheloo vrea să facă pace: „Mie-mi place foarte mult de Natanticu! În schimb, pe Bordea nu-l știu, nu știu cât este de indiscret sau de agresiv verbal. Eu sper ca Ștefan să se fi schimbat, să își fi schimbat atitudinea, pentru că eu nu am venit aici să-l agresez sau să îl jgnesc cu ceva. E un bărbat foarte frumos și are o matrice foarte frumoasă!”, a spus aceasta în clipul de prezentare.

iUmor sezonul 15, 30 septembrie 2023. Măicuța Cosmică l-a scos din minți pe Cosmin Natanticu: „Cheloo se bucura ca un diavol!”

Cosmin Natanticu a bulbucat ochii când Măicuța Cosmică a intrat în platoul iUmor și a început să scoată tot felul de sunete care sunau a incantații. În schimb, Delia și Cheloo s-au bucurat să o revadă. În timp ce jurata a dezvăluit că este concurenta ei preferată, juratul a precizat cât de mult înseamnă pentru el această reîntâlnire: „Eu cred că planetele nu se învârt în jurul Soarelui, ci a Măicuței Cosmice.”

Pe urmă, concurenta deja renumită la iUmor i-a pus în temă pe noii jurați și a dezvăluit cu ce se ocupă: „De zece ani mă ocup cu știri galactice, cu știri cosmice pe Facebook. Traduc mesaje transmise de Arhanghelii Mihail și Gavriil... despre contactul direct cu omenirea a milioane de nave.”

Încântată de prezența femeii în platou, Delia a întrebat-o pe Măicuța Cosmică de ce se simte fără vlagă în această seară. Iar concurenta a lămurit-o: „Eu îți dau un exemplu. Am pornit din Baia Mare, am venit cu o grămadă de ardelence, și maghiare și românce. Erau bărbați și femei și, când am ajuns, am pornit cu un chip de acasă și când am intrat în camera de hotel, m-am uitat în oglindă și am zis: Cine e asta? Nu m-am recunoscut! Atunci m-am retras de la oglindă și m-am privit de la distanță!”.

Întrebată de Cheloo dacă crede că oglinzile ne fură din energie, Măicuța Cosmică a revenit cu o altă explicație la fel de halucinantă: „Nu! Se vede ființa care a intrat în tine!”. Iar Delia și-a adus aminte că au mai avut discuția aceasta în trecut.

Pe urmă, șirul destăinuirilor a continuat, iar Măicuța Cosmică a dezvăluit că a avut viziuni că este Mihai Eminescu: „În clasa a zecea aveam un caiet de 100 de pagini în care scriam versuri și care curgeau în stilul eminescian.”

Jurații Delia și Cheloo au intrat rapid în „jocul” Măicuței Cosmice și au început să o „tragă de limbă” cu tot felul de întrebări, aceasta având răspunsuri pentru orice: „Când intră Eminescu în tine trebuie să simți miros puternic de tei!”

Ulterior, discuția s-a îndreptat către extratereștri și alte forțe paranormale din care nu se mai înțelegea nimic și care a reușit să îi copleșească pe noii jurați: „A fost și ultima... Măcar de o puneai la început, eu cred că aveam mult mai multă răbdare...”, a spus Cosmin Natanticu la testimoniale, care s-a arătat profund uluit de faptul că Delia chiar era interesată de moment.

Vădit disperat, Cosmin Natanticu a vrut să părăsească pupitrul juriului, dar colegii nu l-au lăsat: „Cheloo se bucura ca un diavol! Să ardeți la masa juriului!”. Iar Cheloo a completat: „Acesta a fost momentul meu de răutate! Momentul în care am zis: Nu! Se stă până la capăt, dragii mei noi colegi!

Iar când nimeni nu se aștepta, Cheloo a venit cu o cerere inedită: „Doamnă, eu m-am gândit la ceva! Vreau să vă cer în căsătorie!”. Inabordabilă, Măicuța Cosmică i-a răspuns: „Ai venit de multe ori la mine, eu te-am văzut că ai venit. A venit spiritul tău!”. După ce a lăsat-o să termine ce are de spus, juratul a continuat: „Acceptați să fiți soția mea?”. Iar lucrurile nu s-au oprit aici, căci Cheloo a scos la vedere verigheta Deliei.

După un moment care a părut o eternitate, Măicuța Cosmică a părăsit, într-un final, platoul alături de Delia: „Au încercat și ăia să o dea afară cu aspiratorul. Nimeni nu putea să o dea afară pe Măicuța Cosmică. Ea e încă era acolo!”, a povestit Cătălin Bordea la testimoniale.

