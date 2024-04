iUmor sezonul 16, 14 aprilie 2024. Edu Boneco combină ritmurile latino cu cele autohtone. Cheloo: „Am avut un miriapod artist”

Edu Boneco a trăit 15 ani pe străzile din Brazilia, însă acum face senzație pe rețelele de socializare, fiind recunoscut la nivel mondial. A ales să vină la iUmor pentru a aduce zâmbetul pe buze publicului din țara noastră.

Un procent de 37,7 din urmăritorii lui Edu Boneco pe rețelele de socializare sunt români.

„Pentru min este o onoare să fiu astăzi aici”, mărturisește concurentul înainte de a urca pe scenă.

Copilăria sa a fost foarte grea, la vârsta de 9 ani fiind fără adăpost. Însă a putut să treacă peste greutăți și a fost hotărât să-i facă pe cei din jur să râdă.

iUmor sezonul 16, 14 aprilie 2024. Edu Boneco combină ritmurile latino cu cele autohtone. Cheloo: „Astăzi la iUmor am avut un miriapod artist”

„Ce satana e asta?” se întreabă Cătălin Bordea cu zâmbetul pe buze la intrarea în scenă a lui Edu Buneco.

Juratul este luat la dans de concurent.

„L-a luat bine. Îi strică numărul”, spune Delia.

„Te prinde. Brazilienii au dansul în sânge și cu privirea aia... M-a convins”, spune Bordea.

„Sărut!” cere juratul pe scenă.

Edu Boneco a inclus în numărul său și melodii românești.

„A fost mai mult o chestie de impact și de stare de bine”, spune Delia despre momentul concurentului.

„A făcut un moment lung și foarte solicitant”, adaugă Cosmin Natanticu. „A luat publicul, a făcut dansul pinguinului...”

„Astăzi la iUmor am avut un miriapod artist”, completează Cheloo. „Îngrozit am fost!”

Edu Boneco, jurizare în ediția din 14 aprilie 2024 la iUmor

„Vrei și tu o gură de apă din fântânile otrăvite?” îl întreabă Cheloo după terminarea numărului.

„Cum ți-a venit ideea acestui număr?” întreabă Cătălin Bordea.

„Eu am făcut jonglerie în stradă, am fost arist stradal. Ca să vă spun adevărul, eu am trăit pe stradă. În stradă a început totul, eu am trăit 15 ani pe străzile din Brazilia. Pe stradă mi-am făcut o familie, am început să fac jonglerie”, relatează concurentul.

„Mie îmi place pozitivismul tău”, spune Cosmin Natanticu.

„Femeia, brazilianca, își ascultă, domnule, bărbatul?” vrea să știe Cheloo.

„80% dintre brazilience îi conduc pe bărbații lor”, răspunde Edu.

„Ăsta e secretul”, susține Delia. „Mulțumim că ai venit. A fost spectacol. Ai colaborat și cu publicul.”

Astfel, Edu Boneco a primit trei like-uri, de la Delia, Cătălin Bordea și Cosmin Natanticu, și un dislike, de la Cheloo.

