Marian Godină vine la „iUmor” pentru a-i face o surpriză lui Cheloo: „Îl admir foarte mult”

Marian Godină, poliţistul braşovean care a ajuns vedetă pe internet datorită modului simpatic în care povesteşte pe Facebook intervenţiile sale, a urcat pe scena iUmor cu emoții pentru a-i face o surpriză lui Cheloo.

„Am venit la iUmor pentru Cheloo. Îl admir foarte mult și am primit încântat invitația de a urca pe scena iUmor, mai ales după ce Paraziții au scos melodia <<Antimiliție>> și au fost dați în judecată. Am și scris pe blogul meu că imaginea Poliției vine din interior, nu de la o melodie rap. Am avut emoții de când am ajuns la platourile de filmare până când am ieșit de pe scenă, nu e un lucru pe care îl fac în fiecare zi”, a declarat Godină despre experiența pe scena iUmor.