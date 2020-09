Mărturisile făcute de Andrei, "Omul cu Tourette", după ce a impresionat cu numărul său la iUmor. Cum a fost relația lui

De pe TikTok, unde vorbește despre cum este viața sa influențată de sindromul Tourette, Andrei Ungureanu, a urcat direct pe scena iUmor cu un bagaj plin de autoironie.

El a devenit cunoscut pe TikTok prin filmulețe în care prezintă diferite activități din viața de zi cu zi așa cum le trăiește el.

"Incă mă pregătesc pentru finala iumor. Nu mă așteptam să am succes și nici să apar într-o emisiune televizată. Ideea cu TikTok-ul aparține celui mai bun prieten al meu, desi eu am fost împotrivă la început. Îmi era rușine. Apoi am zis să fac un test să văd ce iese. A mers ok, am pus mai multe. " , a spus Andrei la Xtra Night Show.

A avut o relație de șapte ani cu o fată. "M-a acceptat așa cum sunt și asta a contat mult".