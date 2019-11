Mihai Bendeac, luat la “roast” de fratele său, Andrei: “A fost ciudat să văd că Mihai avea emoții”

În sezonul 6 iUmor, Mihai Bendeac a fost vizibil emoționat să o vadă pe mama lui pe scenă, luându-l la “roast”. Nici astăzi nu va scăpa prea ușor, pentru că fratele său, Andrei, a acceptat invitația la ediția specială din această seară, unde va avea un moment roast. Andrei Bendeac nu a urcat singur pe scena iUmor, ci împreună cu câinele lui Mihai, Happy:

“Cred că m-am descurcat destul de bine, m-a ajutat și faptul că atunci când eram mai mic am mai participat la <<În puii mei>>. Acum am fost mai relaxat, nu mi s-a părut că am avut emoții, dar a fost ciudat că Mihai a avut, l-am simțit mai tensionat un pic. Știam de la început că Happy se va duce direct la Mihai, înainte de a intra era destul de debusolat, nu știa ce se întâmplă”. Întregul moment va putea fi urmãrit in aceastã searã, de la 20:00, în cea mai nouã ediţie iUmor.

Pentru prima oară în cele șapte sezoane de iUmor, show-ul va avea și o semifinală în care vor participa cei care au primit cele mai multe voturi în aplicația iUmor, dar nu au reușit să se claseze pe primul loc în preferințele publicului. Câștigătorul semifinalei, care va avea loc pe 6 decembrie, se va alătura celor 11 finaliști în lupta pentru marele premiu în valoare de 20.000 euro din data de 13 decembrie.