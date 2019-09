Mariana Calfa a venit cu un cocoș la „iUmor”! „Am întâlnit numai bărbați bețivi și nenorociți. Escroci sentimentali”

Mariana Calfa, o „prințesă” care are, fără glumă, un castel cu termopane pe Șoseaua Fundeni, a venit cu un cocoș la „iUmor”. Cheloo a determinat-o să își spună povestea, impresionându-și colegii.

Îmbrăcată ca o „prințesă” din povești, Mariana Calfa și cocoșul, Costică, au urcat pe scena „iUmor” cu un număr muzica.

„El cântă. Acum nu vrea. Asta este, dați-i o țuică!”, a spus Mariana Calfa despre cocoșul Costică.

Mariana Calfa a menționat că are un castel pe Șoseaua Fundeni. Mihai Bendeac a căutat pe internet și a aflat cu stupoare că acest castel există cu adevărat.

„Nu am soț, pentru că eu am întâlnit numai bărbați bețivi și nenorociți. Escroci sentimentali. Primul meu iubit, după șase plus trei ani, cam nouă, așa, mi-a spus să îi dau jumătate din tot, că dacă nu, mă părăsește. I-am cerut două săptămâni timp. Când s-au împlinit, l-am rugat să mă părăsească în trei ore, pe ușă. Al doilea, după o relație foarte lungă, 16 ani, i-a spus să se mute împreună, să facă un copil… Să nu mă mut în Germania la el cu vreun an sau ceva. Nu era însurat, dar am aflat acum trei ani că a făcut trei copii cu o prietenă de-ale mele”, a povestit ea, îndemnată de Cheloo.

„Am făcut ce am putut”, a spus ea, despre geamurile termopan ale castelului ei.

Urmăriți momentul prezentat de Mariana Calfa alături de cocoșul Costică la „iUmor” în clipul de mai jos.

