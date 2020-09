Povestea de viață care a smuls lacrimi la iUmor. Giorgiana Lupu: "Nu pot să o iert pe mama pentru ce mi-a făcut"

Copilăria mea a fost grea pentru că am crescut fără părinți. M-am luptat ca să supraviețuiesc prin 8 orfelinate. Sportul m-a ajutat să trec mai ușor prin probleme", a povestit Giorgiana.



Giorgiana nu are pe nimeni lângă ea, nici pe cei doi frați

"Îmi doresc foarte mult să-l cunosc pe tatăl meu pentru că mama ne-a făcut foarte mult rău mie și fraților mei. Mai am un frate și o soră. Pe sora mea am văzut-o o singură dată și a spus că nu suntem familia ei. Cu fratele meu, care are 18 ani, sunt în relații bune.

Când am început să vorbesc mai mult cu mama, pe la 10 ani, mă mințea foarte mult. Ba că mă ia la ea, ba că-mi spune cine este tatăl meu, dar nu a făcut nimic din ce mi-a promis. Nu o să o iert niciodată pentru ce mi-a făcut".

