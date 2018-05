Rap cu mesaj de la Daniel, băiatul de la țară care vrea să reușească: „Bă, am fost o lepră! Nu am făcut aproape nimic!”

În sezonul al treilea a fost unul dintre preferații lui Cheloo, dar acum pare să nu mai ajungă la sufletul juratului.

Descrierea lui Daniel Pascu e simplă. Un frizer căruia îi place să facă rime și să cânte a venit să-și mai încerce o dată norocul. Recunoaște că de la apariția sa la iUmor a început să devină un om cunoscut și mai spune că de la ultima întâlnire cu jurații nu a făcut prea multe: „Recunosc că am fost o lepră în ultima vreme. Nu prea am făcut nimic. Mă duc la frizerie atunci când am comenzi... Am cam ars-o aiurea”, a spus Daniel.

Creația pentru iUmor trebuie să-i convingă pe Delia, Cheloo și Mihai să-i acorde măcar două voturi, misiune ce pare momentan imposibil.

