România, Râzi cu ROaST, 1 decembrie 2022. Constantin Brâncuși, in interpretatea actorului Cristi Iacob. Moment spectaculos

Vom auzi astăzi povești despre cum binele și a învins întotdeauna răul, despre știință și cultură, despre neam, evoluție și prezent. Ediția de astăzi face o retrospectivă și aduce în fața telespectatorilor figuri nobile, statuare ale trecutului, care vin să macine prezentul plin de incorectitudini, dar și să glumească pe seama lor și a întâmplărilor care astăzi răsună în toată țara.

Personaje istorice din toate timpurile, al căror nume a rămas prezent în mintea tuturor românilor îşi fac apariția pe scena show-ului, iar dezvăluirile lor fac deliciul publicului! Personalități istorice care au marcat generații întregi și și-au lăsat amprenta, făcând din România o țară cu valori, resurse, demnă și un trecut cu multe izbânde au urcat pe scenă fiind interpretate de marii actori și comedianți ai timpurilor noaste.

Cristi Iacob s-a transformat în Constantin Brâncuși și a făcut un moment remarcabil în ediția din 1 decembrie 2022, la România, Râzi cu ROaST

"Mă bucur că sunt din nou în România mea dragă, mă întristez că sunt în România mea dragă hâțânată de atâtea probleme, vin de la Paris, nu îl cunosc pe Messi, poate doar Mesele Tăcerii pe care le-am conceput.

Mi s-a atribuit spusa V-am lăsat săraci și proști și vă găsesc și mai săraci și mai proști, dar am spus-o la mânie, nu am crezut-o în sufletul meu, pentru că sunt totuși român. Deși unele întâmplări de după aceea au venit în sprijinul afirmației mele... De când am intrat în țară am dat actul de identitate și ființa aceea m-a întrebat Constantin Brâncuși, la ce număr? Nu sunt număr, sunt Constantin Brâncuși, Haide, domnule, nu poți să fii Bulevard. Lasă-mă în pace. Terminați cu prostiile! Cumnatul meu stă la Constantin Brâncuși 121.

Despre noi se spune că suntem francofoni, se spune chiar că Emil Cioran, Mircea Eliade și Eugen Ionescu i-au învățat franceza pe francezi, așa cum o franțuzoaică v-a oferit mizeria stradală și jegul în Sectorul 1.

Eu sunt omul cu probleme la coloană, am infinitul în ea și asta costă și doare", a spus Cristi Iacob.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, comedia face istorie, iar Şerban Copoţ şi Dan Badea spun „România, Râzi cu RoaST!". Dan Badea și Șerban Copoț vor aduce în faţa telespectatorilor personalități istorice pentru a-și spune partea de adevăr și a glumi.

Constantin Brâncuși va fi impersonat de Cristi Iacob, Constantin Tănase, de Nicodim Ungureanu, în timp ce Alexandru Ioan Cuza, Ștefan cel Mare și Nicolae Bălcescu vor fi prezentați de Andrei Garici, Șerban Georgevici și Andreas Petrescu. Rodica Popescu Bitănescu o va personifica pe Ana Aslan, iar Andreea Perju pe Veronica Micle.

